وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي

أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، اليوم، عن قرار بعث مركز وطني لفنون الفروسية بمدينة المكناسي بولاية سيدي بوزيد، وتدعيمه، لاحقا، بفروع جهوية لتجسيد ثقافة العمل المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة عمل التأمت بعد ظهر الخميس 1 مارس 2018 بمقرّ وزارة الشؤون الثقافية، جمعت الوزير بعدد من الفاعلين الثقافيين من منطقة المكناسي، وخُصّصت للنظر في الخطوط العريضة للمهرجان الدولي للجواد الأصيل بالمكناسي في دورته الرابعة والثلاثين، المزمع تنظيمها خلال شهر جويلية 2018.

وأكّد الوزير، بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي، فايسبوك، على أهمية هذا المهرجان في التنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية بالمنطقة نظرا لخصوصيته الفريدة في التعريف بالموروث الثقافي وفي تنشيط المنطقة داعيا إلى ضرورة تعزيز المبادرات الخاصة في الاستثمار في قطاع التراث المادي وغير المادي.

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