وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي

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أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، اليوم، عن قرار بعث مركز وطني لفنون الفروسية بمدينة المكناسي بولاية سيدي بوزيد، وتدعيمه، لاحقا، بفروع جهوية لتجسيد ثقافة العمل المشترك.
جاء ذلك خلال جلسة عمل التأمت بعد ظهر الخميس 1 مارس 2018 بمقرّ وزارة الشؤون الثقافية، جمعت الوزير بعدد من الفاعلين الثقافيين من منطقة المكناسي، وخُصّصت للنظر في الخطوط العريضة للمهرجان الدولي للجواد الأصيل بالمكناسي في دورته الرابعة والثلاثين، المزمع تنظيمها خلال شهر جويلية 2018.
وأكّد الوزير، بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي، فايسبوك، على أهمية هذا المهرجان في التنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية بالمنطقة نظرا لخصوصيته الفريدة في التعريف بالموروث الثقافي وفي تنشيط المنطقة داعيا إلى ضرورة تعزيز المبادرات الخاصة في الاستثمار في قطاع التراث المادي وغير المادي.
أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، اليوم، عن قرار بعث مركز وطني لفنون الفروسية بمدينة المكناسي بولاية سيدي بوزيد، وتدعيمه، لاحقا، بفروع جهوية لتجسيد ثقافة العمل المشترك.
جاء ذلك خلال جلسة عمل التأمت بعد ظهر الخميس 1 مارس 2018 بمقرّ وزارة الشؤون الثقافية، جمعت الوزير بعدد من الفاعلين الثقافيين من منطقة المكناسي، وخُصّصت للنظر في الخطوط العريضة للمهرجان الدولي للجواد الأصيل بالمكناسي في دورته الرابعة والثلاثين، المزمع تنظيمها خلال شهر جويلية 2018.
وأكّد الوزير، بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي، فايسبوك، على أهمية هذا المهرجان في التنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية بالمنطقة نظرا لخصوصيته الفريدة في التعريف بالموروث الثقافي وفي تنشيط المنطقة داعيا إلى ضرورة تعزيز المبادرات الخاصة في الاستثمار في قطاع التراث المادي وغير المادي.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-