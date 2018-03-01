السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

حذر الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من الإساءة للجيش والشرطة، مطالبا المصريين بتجنب ذلك باعتباره "خيانة عظمى"، بحسب تعبيره.

ولم يقل السيسي إن كان سيطلب من أجهزة الدولة توجيه مثل تلك التهمة رسميا، لكنه دعا أجهزة الدولة والإعلام وجموع المصريين للتصدي لمحاولة الإساءة للجيش والشرطة.

وقال السيسي خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة بساحل مصر الشمالي ، ووضع حجر الأساس لعدد من المدن الجديدة ان: "الجيش والشرطة اللي هم بيمثلوا المصريين يسقط منهم شهداء ومصابين بقالهم دلوقتي أربع سنين أو أكثر... يعني لو حد أساء للجيش والشرطة دا في الآخر بيسيء لكل المصريين".

ودعا السيسى، وسائل الإعلام وجموع المصريين للتصدي لمحاولة الإساءة للجيش والشرطة، قائلا: "دى بتساوى عندى دلوقتى خيانة عظمى".