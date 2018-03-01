جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة

عبد الحميد الرياحي

لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...