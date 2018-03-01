كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 20 للمحترفة الاولى

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر :
انتهت منذ قليل مباريات الدفعة الاولى من الجولة 20 للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وقد اسرفت عن النتائج التالية:
النادي الافريقي – ترجي جرجيس ( 4-0)
شبيبة القيروان – اتحاد بنقردان (2-0)
النادي الصفاقسي – النجم الساحلي (0-1)
وتدور غدا الجمعة بقية مباريات الجولة وفق البرنامج التالي:
نجم المتلوي - مستقبل قابس
الملعب القابسي- النادي البنزرتي
الملعب التونسي- اولمبيك مدنين
الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي
الشروق اون لاين – محمد الطاهر :
انتهت منذ قليل مباريات الدفعة الاولى من الجولة 20 للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وقد اسرفت عن النتائج التالية:
النادي الافريقي – ترجي جرجيس ( 4-0)
شبيبة القيروان – اتحاد بنقردان (2-0)
النادي الصفاقسي – النجم الساحلي (0-1)
وتدور غدا الجمعة بقية مباريات الجولة وفق البرنامج التالي:
نجم المتلوي - مستقبل قابس
الملعب القابسي- النادي البنزرتي
الملعب التونسي- اولمبيك مدنين
الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-