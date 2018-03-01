سوسة: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة تمكنت يوم امس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات تنشط بين ولايتي سوسة وبنزرت وألقت القبض على شخصين من عناصرها عمرهما 18 و28 سنة وحجزت لديهما 34 صفيحة من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 3.7 كلغ بالإضافة إلى 6 قطع من نفس المخدّر مختلفة الأحجام ومبلغ مالي قدره 1260 دينارا من عائدات تجارة المخدّرات وحجز دراجة نارية كبيرة الحجم يستغلونها في تنقلاتهم.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما والمساعي حثيثة للقبض على بقية أطراف الشبكة.