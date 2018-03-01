سوسة: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة تمكنت يوم امس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات تنشط بين ولايتي سوسة وبنزرت وألقت القبض على شخصين من عناصرها عمرهما 18 و28 سنة وحجزت لديهما 34 صفيحة من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 3.7 كلغ بالإضافة إلى 6 قطع من نفس المخدّر مختلفة الأحجام ومبلغ مالي قدره 1260 دينارا من عائدات تجارة المخدّرات وحجز دراجة نارية كبيرة الحجم يستغلونها في تنقلاتهم.
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما والمساعي حثيثة للقبض على بقية أطراف الشبكة.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة تمكنت يوم امس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات تنشط بين ولايتي سوسة وبنزرت وألقت القبض على شخصين من عناصرها عمرهما 18 و28 سنة وحجزت لديهما 34 صفيحة من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 3.7 كلغ بالإضافة إلى 6 قطع من نفس المخدّر مختلفة الأحجام ومبلغ مالي قدره 1260 دينارا من عائدات تجارة المخدّرات وحجز دراجة نارية كبيرة الحجم يستغلونها في تنقلاتهم.
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما والمساعي حثيثة للقبض على بقية أطراف الشبكة.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-