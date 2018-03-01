الجامعة التونسية لجمعيات أحباء المكتبة والكتٌاب: هيئة الحقيقة والكرامة تعتدي على الذاكرة الوطنية

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الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب:
بعد أعلان هيئة الحقيقة والكرامة أعتزامها حفظ أرشيفها لدى مؤسسة متعدٌدة الجنسيات أصدرت الجامعة التونسية لجمعيات أحباء المكتبة والكتٌاب بيانا وقُعه رئيسها الاستاذ علي المرزوقي تلقّت الشروق أون لاين نسخة منه حذّرت فيه من خطورة هذه الخطوة التي تعدٌ انتهاكا لذاكرة التونسيين وتاريخ البلاد وجاء في البيان :
إنّ نية هيئة الحقيقة والكرامة التفويت في أرشيف التحقيقات والملفات المخزّنة لديها إلى مؤسسة دولية أمريكية أو متعدّدة الجنسيات، هو تعدّ فاضح على المهنة وعلى الذاكرة الوطنية بل وحتى على السيادة الوطنية.
فإن لا زال جزء مهما من الأرشيف الوطني لما قبل الاستقلال لدى السلطات الفرنسية ونعرف جميعا المساعي المبذولة لإعادته إلى سيادة الدولة، فإنّ التفويت اليوم وبإرادة هيئة وطنية يعدّ خرقا لا مبرّر له لكل المواثيق والمعاهدات وجرما لا يمكن السكوت عليه في بلد حرّ مستقل.
فلتتجنّد كل القوى الحيّة في البلاد من مهنيين وجمعيات ومؤسسات وطنية ضد هذا التعدي الصارخ على الذاكرة الوطنية والسيادة الوطنية."
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب:
بعد أعلان هيئة الحقيقة والكرامة أعتزامها حفظ أرشيفها لدى مؤسسة متعدٌدة الجنسيات أصدرت الجامعة التونسية لجمعيات أحباء المكتبة والكتٌاب بيانا وقُعه رئيسها الاستاذ علي المرزوقي تلقّت الشروق أون لاين نسخة منه حذّرت فيه من خطورة هذه الخطوة التي تعدٌ انتهاكا لذاكرة التونسيين وتاريخ البلاد وجاء في البيان :
إنّ نية هيئة الحقيقة والكرامة التفويت في أرشيف التحقيقات والملفات المخزّنة لديها إلى مؤسسة دولية أمريكية أو متعدّدة الجنسيات، هو تعدّ فاضح على المهنة وعلى الذاكرة الوطنية بل وحتى على السيادة الوطنية.
فإن لا زال جزء مهما من الأرشيف الوطني لما قبل الاستقلال لدى السلطات الفرنسية ونعرف جميعا المساعي المبذولة لإعادته إلى سيادة الدولة، فإنّ التفويت اليوم وبإرادة هيئة وطنية يعدّ خرقا لا مبرّر له لكل المواثيق والمعاهدات وجرما لا يمكن السكوت عليه في بلد حرّ مستقل.
فلتتجنّد كل القوى الحيّة في البلاد من مهنيين وجمعيات ومؤسسات وطنية ضد هذا التعدي الصارخ على الذاكرة الوطنية والسيادة الوطنية."
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-