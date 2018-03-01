الجامعة التونسية لجمعيات أحباء المكتبة والكتٌاب: هيئة الحقيقة والكرامة تعتدي على الذاكرة الوطنية

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب:

بعد أعلان هيئة الحقيقة والكرامة أعتزامها حفظ أرشيفها لدى مؤسسة متعدٌدة الجنسيات أصدرت الجامعة التونسية لجمعيات أحباء المكتبة والكتٌاب بيانا وقُعه رئيسها الاستاذ علي المرزوقي تلقّت الشروق أون لاين نسخة منه حذّرت فيه من خطورة هذه الخطوة التي تعدٌ انتهاكا لذاكرة التونسيين وتاريخ البلاد وجاء في البيان :

إنّ نية هيئة الحقيقة والكرامة التفويت في أرشيف التحقيقات والملفات المخزّنة لديها إلى مؤسسة دولية أمريكية أو متعدّدة الجنسيات، هو تعدّ فاضح على المهنة وعلى الذاكرة الوطنية بل وحتى على السيادة الوطنية.

فإن لا زال جزء مهما من الأرشيف الوطني لما قبل الاستقلال لدى السلطات الفرنسية ونعرف جميعا المساعي المبذولة لإعادته إلى سيادة الدولة، فإنّ التفويت اليوم وبإرادة هيئة وطنية يعدّ خرقا لا مبرّر له لكل المواثيق والمعاهدات وجرما لا يمكن السكوت عليه في بلد حرّ مستقل.

فلتتجنّد كل القوى الحيّة في البلاد من مهنيين وجمعيات ومؤسسات وطنية ضد هذا التعدي الصارخ على الذاكرة الوطنية والسيادة الوطنية."