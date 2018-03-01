انجاز تاريخي لمالك الجزيري في دورة دبي للتنس

الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:

واصل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري تألقه في دورة دبي للتنس حيث حقق منذ حين ترشحه الى الدور نصف النهائي على حساب اليوناني ستيفانوس تسيسيباس بعد مباراة بطولية قبل ان يحسم نتيجتها عن جدارة 2 مقابل 1، كانت تفاصيلها (6 – 4) و (3-6) و(6 – 3) وبذلك يحقق مالك الجزيري انجازا تاريخيا ويضرب موعدا مع كبار لعبة التنس.