توزر: ارتفاع في عمليات النجدة والانقاذ وانخفاض في عدد الحرائق

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توزر - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
صرّح المدير الجهوي للحماية المدنية بتوزر العقيد حاتم الرزقي خلال الاحتفال الجهوي باليوم العالمي للحماية المدنية لسنة 2018 اليوم الخميس بمقر الادارة الجهوية للحماية المدنية بإشراف والي توزر صالح مطيراوي أن جهة توزر شهدت خلال سنة 2017 ارتفاعا في عمليات النجدة والانقاذ وانخفاضا في عدد الحرائق مقارنة بسنة 2016 .
وأوضح العقيد الرّزقي أنّه تمّ في جهة توزر بالنسبة لسنة 2017 تسجيل حوالي 4666 عملية تدخل وهو عدد تحقق به ارتفاع بنسبة 5 % مقارنة بسنة 2016 وأرجع ذلك إلى عمليات التحسيس التي قامت بها الادارة الجهوية للحماية المدنية لفائدة الفلاحين والجمعيات المائية وكافة الأطراف المتداخلة في القطاع الفلاحي حيث تمّ تحسيس 9432 شخص و القيام بزيارة حوالي 1234 مؤسسة مفتوحة للعموم ومؤسسة صناعية ومركبة في إطار النشاط الوقائي وفي نطاق التحسيس وتنفيذ أحكام مجلة الوقاية من الحرائق .
توزر - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
صرّح المدير الجهوي للحماية المدنية بتوزر العقيد حاتم الرزقي خلال الاحتفال الجهوي باليوم العالمي للحماية المدنية لسنة 2018 اليوم الخميس بمقر الادارة الجهوية للحماية المدنية بإشراف والي توزر صالح مطيراوي أن جهة توزر شهدت خلال سنة 2017 ارتفاعا في عمليات النجدة والانقاذ وانخفاضا في عدد الحرائق مقارنة بسنة 2016 .
وأوضح العقيد الرّزقي أنّه تمّ في جهة توزر بالنسبة لسنة 2017 تسجيل حوالي 4666 عملية تدخل وهو عدد تحقق به ارتفاع بنسبة 5 % مقارنة بسنة 2016 وأرجع ذلك إلى عمليات التحسيس التي قامت بها الادارة الجهوية للحماية المدنية لفائدة الفلاحين والجمعيات المائية وكافة الأطراف المتداخلة في القطاع الفلاحي حيث تمّ تحسيس 9432 شخص و القيام بزيارة حوالي 1234 مؤسسة مفتوحة للعموم ومؤسسة صناعية ومركبة في إطار النشاط الوقائي وفي نطاق التحسيس وتنفيذ أحكام مجلة الوقاية من الحرائق .
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-