توزر: ارتفاع في عمليات النجدة والانقاذ وانخفاض في عدد الحرائق

توزر - الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:

صرّح المدير الجهوي للحماية المدنية بتوزر العقيد حاتم الرزقي خلال الاحتفال الجهوي باليوم العالمي للحماية المدنية لسنة 2018 اليوم الخميس بمقر الادارة الجهوية للحماية المدنية بإشراف والي توزر صالح مطيراوي أن جهة توزر شهدت خلال سنة 2017 ارتفاعا في عمليات النجدة والانقاذ وانخفاضا في عدد الحرائق مقارنة بسنة 2016 .

وأوضح العقيد الرّزقي أنّه تمّ في جهة توزر بالنسبة لسنة 2017 تسجيل حوالي 4666 عملية تدخل وهو عدد تحقق به ارتفاع بنسبة 5 % مقارنة بسنة 2016 وأرجع ذلك إلى عمليات التحسيس التي قامت بها الادارة الجهوية للحماية المدنية لفائدة الفلاحين والجمعيات المائية وكافة الأطراف المتداخلة في القطاع الفلاحي حيث تمّ تحسيس 9432 شخص و القيام بزيارة حوالي 1234 مؤسسة مفتوحة للعموم ومؤسسة صناعية ومركبة في إطار النشاط الوقائي وفي نطاق التحسيس وتنفيذ أحكام مجلة الوقاية من الحرائق .