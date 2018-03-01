عين جلولة: المعلمون يحتجون على تدخله في الشان التربوي والمعتمد يوضح

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين – عادل فتايتي:
نفذ اليوم الخميس الاطار التربوي بالمدرسة الإبتدائية بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان وقفة احتجاجية بساعتين وذلك على خلفية تدخل معتمد الجهة في سير عمل المؤسسة التربوية المذكورة كتحية العلم وغيابات المربين وجداول الأوقات هذا وقد اكد كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالوسلاتية محمد اليعقوبي " للشروق اون لاين " ان معتمد عين جلولة تدخل بشكل سافر في شؤون القطاع مؤكدا ان النقابة لن تسمح مستقبلا بالتعدي على المؤسسات التربوية والمربين على حد السواء.
من جهتها تحصلت الشروق اون لاين على توضيح من معتمد الجهة منير بن محفوظ الذي أفاد ان الموضوع يتعلق باستدعاء أحد المعلمين للإستفسار عن أداء تحية العلم خلال اليوم السابق للوقفة الاحتجاجية في ظل عدم وجود آلة التسجيل الموجودة لدى مدير المدرسة المتغيب يومها مضيفا ان الموضوع تم تهويله واعتباره تدخلا في الشأن التربوي.
مكتب القيروان- الشروق اون لاين – عادل فتايتي:
نفذ اليوم الخميس الاطار التربوي بالمدرسة الإبتدائية بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان وقفة احتجاجية بساعتين وذلك على خلفية تدخل معتمد الجهة في سير عمل المؤسسة التربوية المذكورة كتحية العلم وغيابات المربين وجداول الأوقات هذا وقد اكد كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالوسلاتية محمد اليعقوبي " للشروق اون لاين " ان معتمد عين جلولة تدخل بشكل سافر في شؤون القطاع مؤكدا ان النقابة لن تسمح مستقبلا بالتعدي على المؤسسات التربوية والمربين على حد السواء.
من جهتها تحصلت الشروق اون لاين على توضيح من معتمد الجهة منير بن محفوظ الذي أفاد ان الموضوع يتعلق باستدعاء أحد المعلمين للإستفسار عن أداء تحية العلم خلال اليوم السابق للوقفة الاحتجاجية في ظل عدم وجود آلة التسجيل الموجودة لدى مدير المدرسة المتغيب يومها مضيفا ان الموضوع تم تهويله واعتباره تدخلا في الشأن التربوي.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-