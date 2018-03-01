عين جلولة: المعلمون يحتجون على تدخله في الشان التربوي والمعتمد يوضح

مكتب القيروان- الشروق اون لاين – عادل فتايتي:

نفذ اليوم الخميس الاطار التربوي بالمدرسة الإبتدائية بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان وقفة احتجاجية بساعتين وذلك على خلفية تدخل معتمد الجهة في سير عمل المؤسسة التربوية المذكورة كتحية العلم وغيابات المربين وجداول الأوقات هذا وقد اكد كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالوسلاتية محمد اليعقوبي " للشروق اون لاين " ان معتمد عين جلولة تدخل بشكل سافر في شؤون القطاع مؤكدا ان النقابة لن تسمح مستقبلا بالتعدي على المؤسسات التربوية والمربين على حد السواء.

من جهتها تحصلت الشروق اون لاين على توضيح من معتمد الجهة منير بن محفوظ الذي أفاد ان الموضوع يتعلق باستدعاء أحد المعلمين للإستفسار عن أداء تحية العلم خلال اليوم السابق للوقفة الاحتجاجية في ظل عدم وجود آلة التسجيل الموجودة لدى مدير المدرسة المتغيب يومها مضيفا ان الموضوع تم تهويله واعتباره تدخلا في الشأن التربوي.