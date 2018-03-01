جندوبة: يوم تكويني لفائدة أطباء و أعوان الصحة

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جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :
نظمت الدائرة الصحية بجندوبة يوما تكوينيا لفائدة أطباء و أعوان الدائرة الصحية و الدوائر الصحية بولاية جندوبة.
و تضمن اليوم محورين: المحور الأول تحت عنوان "النزلة الموسمية" من تقديم الدكتورة فاتن النابلي و المحور الثاني تحت عنوان "الالتهابات التنفسية لدى الأطفال الرضع "من تقديم الدكتورة ريم الصفاقسي
وقد تم خلال هذا اليوم تقديم أهم التوصيات الجديدة لمراقبة النزلة الموسمية و بعض الأدوية الفعالة و اهم التوصيات في خصوص الالتهابات التنفسية لدى الأطفال.
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :
نظمت الدائرة الصحية بجندوبة يوما تكوينيا لفائدة أطباء و أعوان الدائرة الصحية و الدوائر الصحية بولاية جندوبة.
و تضمن اليوم محورين: المحور الأول تحت عنوان "النزلة الموسمية" من تقديم الدكتورة فاتن النابلي و المحور الثاني تحت عنوان "الالتهابات التنفسية لدى الأطفال الرضع "من تقديم الدكتورة ريم الصفاقسي
وقد تم خلال هذا اليوم تقديم أهم التوصيات الجديدة لمراقبة النزلة الموسمية و بعض الأدوية الفعالة و اهم التوصيات في خصوص الالتهابات التنفسية لدى الأطفال.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-