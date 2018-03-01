جندوبة: يوم تكويني لفائدة أطباء و أعوان الصحة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :

نظمت الدائرة الصحية بجندوبة يوما تكوينيا لفائدة أطباء و أعوان الدائرة الصحية و الدوائر الصحية بولاية جندوبة.

و تضمن اليوم محورين: المحور الأول تحت عنوان "النزلة الموسمية" من تقديم الدكتورة فاتن النابلي و المحور الثاني تحت عنوان "الالتهابات التنفسية لدى الأطفال الرضع "من تقديم الدكتورة ريم الصفاقسي

وقد تم خلال هذا اليوم تقديم أهم التوصيات الجديدة لمراقبة النزلة الموسمية و بعض الأدوية الفعالة و اهم التوصيات في خصوص الالتهابات التنفسية لدى الأطفال.