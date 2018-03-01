البرازيل في صدمة بعد الكشف عن مدة غياب نيمار

كشف تقارير جديدة، عن أنباء صادمة حول إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، التي تعرض لها أمام مارسيليا بمنافسات الدوري الفرنسي.

وفقًا لراديو مونت كارلو، فإن رودريغو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، قال إن نيمار سيجري العملية الجراحية يوم السبت المقبل، موضحا أن فترة التعافي ستتراوح ما بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر.

وأصيب نيمار بشرخ في مشط القدم اليمنى، خلال مواجهة فريقه أمام مارسيليا بالجولة 27 من الدوري الفرنسي، وسافر على إثرها إلى البرازيل لإجراء العملية الجراحية تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي.

ويبدو أن موسم اللاعب مع باريس سان جيرمان بات تحت التهديد، وبات قريبا من الانتهاء، خاصة وأنه وفقا للطبيب قد يغيب لمدة 3 أشهر.

وفي خبر نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية، بينت أن معلومات مستقاة من مصادر مقربة من المنتخب البرازيلي، أكدت أن نيمار مهدد أيضا بالغياب عن تمثيل المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا الذي سينطلق في 14 جوان المقبل، أي بعد حوالي 3 شهور، وهو ما يمثل ضربة لطموحات المنتخب باستعادة الهيبة واللقب، بعد الإهانة التي تلقاها من المنتخب الألماني في المونديال السابق الذي شهدته بلاد السامبا، وخسر حينها في الدور قبل النهائي بسباعية مقابل هدف وحيد.

المصدر: كووورة