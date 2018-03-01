البرازيل في صدمة بعد الكشف عن مدة غياب نيمار

-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-
كشف تقارير جديدة، عن أنباء صادمة حول إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، التي تعرض لها أمام مارسيليا بمنافسات الدوري الفرنسي.
وفقًا لراديو مونت كارلو، فإن رودريغو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، قال إن نيمار سيجري العملية الجراحية يوم السبت المقبل، موضحا أن فترة التعافي ستتراوح ما بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر.
وأصيب نيمار بشرخ في مشط القدم اليمنى، خلال مواجهة فريقه أمام مارسيليا بالجولة 27 من الدوري الفرنسي، وسافر على إثرها إلى البرازيل لإجراء العملية الجراحية تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي.
ويبدو أن موسم اللاعب مع باريس سان جيرمان بات تحت التهديد، وبات قريبا من الانتهاء، خاصة وأنه وفقا للطبيب قد يغيب لمدة 3 أشهر.
وفي خبر نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية، بينت أن معلومات مستقاة من مصادر مقربة من المنتخب البرازيلي، أكدت أن نيمار مهدد أيضا بالغياب عن تمثيل المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا الذي سينطلق في 14 جوان المقبل، أي بعد حوالي 3 شهور، وهو ما يمثل ضربة لطموحات المنتخب باستعادة الهيبة واللقب، بعد الإهانة التي تلقاها من المنتخب الألماني في المونديال السابق الذي شهدته بلاد السامبا، وخسر حينها في الدور قبل النهائي بسباعية مقابل هدف وحيد.
كشف تقارير جديدة، عن أنباء صادمة حول إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، التي تعرض لها أمام مارسيليا بمنافسات الدوري الفرنسي.
وفقًا لراديو مونت كارلو، فإن رودريغو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، قال إن نيمار سيجري العملية الجراحية يوم السبت المقبل، موضحا أن فترة التعافي ستتراوح ما بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر.
وأصيب نيمار بشرخ في مشط القدم اليمنى، خلال مواجهة فريقه أمام مارسيليا بالجولة 27 من الدوري الفرنسي، وسافر على إثرها إلى البرازيل لإجراء العملية الجراحية تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي.
ويبدو أن موسم اللاعب مع باريس سان جيرمان بات تحت التهديد، وبات قريبا من الانتهاء، خاصة وأنه وفقا للطبيب قد يغيب لمدة 3 أشهر.
وفي خبر نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية، بينت أن معلومات مستقاة من مصادر مقربة من المنتخب البرازيلي، أكدت أن نيمار مهدد أيضا بالغياب عن تمثيل المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا الذي سينطلق في 14 جوان المقبل، أي بعد حوالي 3 شهور، وهو ما يمثل ضربة لطموحات المنتخب باستعادة الهيبة واللقب، بعد الإهانة التي تلقاها من المنتخب الألماني في المونديال السابق الذي شهدته بلاد السامبا، وخسر حينها في الدور قبل النهائي بسباعية مقابل هدف وحيد.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-