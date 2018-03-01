قاض فرنسي يحرك تحقيقا ضد لوبان لتغريدات على صلة بتنظيم داعش الارهابي

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قال مصدر قضائي إن مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا خضعت اليوم الخميس لتحقيق رسمي للاشتباه بنشرها صورا ذات محتوى ينطوي على عنف في تغريدات على تويتر عن أفعال تنظيم داعش الارهابي.
ويتصل التحقيق بنشر لوبان في ديسمبر 2015 ثلاث صور مؤذية للمشاعر عن تنفيذ الدولة الإسلامية لعمليات إعدام من بينها قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.
وكانت لوبان قد شجبت مرحلة سابقة من هذا التحقيق ووصلتها بأنها "تدخل سياسي".
قال مصدر قضائي إن مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا خضعت اليوم الخميس لتحقيق رسمي للاشتباه بنشرها صورا ذات محتوى ينطوي على عنف في تغريدات على تويتر عن أفعال تنظيم داعش الارهابي.
ويتصل التحقيق بنشر لوبان في ديسمبر 2015 ثلاث صور مؤذية للمشاعر عن تنفيذ الدولة الإسلامية لعمليات إعدام من بينها قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.
وكانت لوبان قد شجبت مرحلة سابقة من هذا التحقيق ووصلتها بأنها "تدخل سياسي".
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-