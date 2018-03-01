قاض فرنسي يحرك تحقيقا ضد لوبان لتغريدات على صلة بتنظيم داعش الارهابي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قال مصدر قضائي إن مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا خضعت اليوم الخميس لتحقيق رسمي للاشتباه بنشرها صورا ذات محتوى ينطوي على عنف في تغريدات على تويتر عن أفعال تنظيم داعش الارهابي.

ويتصل التحقيق بنشر لوبان في ديسمبر 2015 ثلاث صور مؤذية للمشاعر عن تنفيذ الدولة الإسلامية لعمليات إعدام من بينها قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.

وكانت لوبان قد شجبت مرحلة سابقة من هذا التحقيق ووصلتها بأنها "تدخل سياسي".