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يوم الخميس 01 مارس 2018
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء
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الوطنية
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء
01 مارس 2018 | 14:57

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 01 مارس 2018 بقصر قرطاج، الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وعبّر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد على رأس الصندوق في دعم عدد هام من مشاريع التنمية في تونس منذ سبعينات القرن الماضي ولا سيما في مجال البنية التحتية الأساسية، وأثنى، في هذا الإطار، على المساهمة الهامة الأخيرة للصندوق في تمويل مشروع لتطوير التعليم الابتدائي في تونس من خلال بناء مدارس جديدة وتوسعة وصيانة وتجهيز عدد آخر منها.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس أولت منذ الاستقلال عناية كبيرة لتطوير التعليم ودعّمت مكانة المرأة في المجتمع واستثمرت فيهما باعتبارهما الدعامة الأساسية لتقدم المجتمعات والشعوب.

وتقديرا للإسهامات الكبيرة للصندوق في دعم التنمية في تونس وللجهود المخلصة لمديره العام ورئيس مجلس إدارته في تعزيز هذا التوجه، منح رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد الصنف الأكبر من الوسام الوطني للاستقلال.

من جانبه، أعرب مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عن بالغ سعادته بهذا التكريم وأكّد التزام الصندوق بمواصلة معاضدة جهود تونس في مجال التنمية والتطوير والوقوف إلى جانبها كشريك فعلي لتمويل مشاريع تنموية في القطاعات ذات الأولوية والتي لها مردودية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

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الوطنية
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء
01 مارس 2018 | 14:57

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 01 مارس 2018 بقصر قرطاج، الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وعبّر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد على رأس الصندوق في دعم عدد هام من مشاريع التنمية في تونس منذ سبعينات القرن الماضي ولا سيما في مجال البنية التحتية الأساسية، وأثنى، في هذا الإطار، على المساهمة الهامة الأخيرة للصندوق في تمويل مشروع لتطوير التعليم الابتدائي في تونس من خلال بناء مدارس جديدة وتوسعة وصيانة وتجهيز عدد آخر منها.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس أولت منذ الاستقلال عناية كبيرة لتطوير التعليم ودعّمت مكانة المرأة في المجتمع واستثمرت فيهما باعتبارهما الدعامة الأساسية لتقدم المجتمعات والشعوب.

وتقديرا للإسهامات الكبيرة للصندوق في دعم التنمية في تونس وللجهود المخلصة لمديره العام ورئيس مجلس إدارته في تعزيز هذا التوجه، منح رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد الصنف الأكبر من الوسام الوطني للاستقلال.

من جانبه، أعرب مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عن بالغ سعادته بهذا التكريم وأكّد التزام الصندوق بمواصلة معاضدة جهود تونس في مجال التنمية والتطوير والوقوف إلى جانبها كشريك فعلي لتمويل مشاريع تنموية في القطاعات ذات الأولوية والتي لها مردودية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

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