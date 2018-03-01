رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 01 مارس 2018 بقصر قرطاج، الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وعبّر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد على رأس الصندوق في دعم عدد هام من مشاريع التنمية في تونس منذ سبعينات القرن الماضي ولا سيما في مجال البنية التحتية الأساسية، وأثنى، في هذا الإطار، على المساهمة الهامة الأخيرة للصندوق في تمويل مشروع لتطوير التعليم الابتدائي في تونس من خلال بناء مدارس جديدة وتوسعة وصيانة وتجهيز عدد آخر منها.
وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس أولت منذ الاستقلال عناية كبيرة لتطوير التعليم ودعّمت مكانة المرأة في المجتمع واستثمرت فيهما باعتبارهما الدعامة الأساسية لتقدم المجتمعات والشعوب.
وتقديرا للإسهامات الكبيرة للصندوق في دعم التنمية في تونس وللجهود المخلصة لمديره العام ورئيس مجلس إدارته في تعزيز هذا التوجه، منح رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد الصنف الأكبر من الوسام الوطني للاستقلال.
من جانبه، أعرب مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عن بالغ سعادته بهذا التكريم وأكّد التزام الصندوق بمواصلة معاضدة جهود تونس في مجال التنمية والتطوير والوقوف إلى جانبها كشريك فعلي لتمويل مشاريع تنموية في القطاعات ذات الأولوية والتي لها مردودية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 01 مارس 2018 بقصر قرطاج، الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وعبّر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد على رأس الصندوق في دعم عدد هام من مشاريع التنمية في تونس منذ سبعينات القرن الماضي ولا سيما في مجال البنية التحتية الأساسية، وأثنى، في هذا الإطار، على المساهمة الهامة الأخيرة للصندوق في تمويل مشروع لتطوير التعليم الابتدائي في تونس من خلال بناء مدارس جديدة وتوسعة وصيانة وتجهيز عدد آخر منها.
وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس أولت منذ الاستقلال عناية كبيرة لتطوير التعليم ودعّمت مكانة المرأة في المجتمع واستثمرت فيهما باعتبارهما الدعامة الأساسية لتقدم المجتمعات والشعوب.
وتقديرا للإسهامات الكبيرة للصندوق في دعم التنمية في تونس وللجهود المخلصة لمديره العام ورئيس مجلس إدارته في تعزيز هذا التوجه، منح رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد الصنف الأكبر من الوسام الوطني للاستقلال.
من جانبه، أعرب مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عن بالغ سعادته بهذا التكريم وأكّد التزام الصندوق بمواصلة معاضدة جهود تونس في مجال التنمية والتطوير والوقوف إلى جانبها كشريك فعلي لتمويل مشاريع تنموية في القطاعات ذات الأولوية والتي لها مردودية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-