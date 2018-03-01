الأساتذة الناجحون في مناظرة "الكاباس2017" يهددون باضراب جوع وحشي

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أفاد المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية "الكاباس" لسنة 2017 حمزة اللواتي، خلال ندوة صحفية عقدت الخميس بالعاصمة، ان الأساتذة الناجحين في هذه المناظرة متمسكون بمطلبهم المتعلق بالانتداب المباشر والآني بالتوازي مع التكوين المستمر، وسيتجهون إلى مزيد من التصعيد ان لم تقع تسوية وضعيتهم.
وذكر المتحدث بان مجموعة من الأساتذة الناجحين في "كاباس 2017"، ينفذون منذ يوم الاثنين المنقضي في كامل المندوبيات الجهوية للتربية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بالانتداب المباشر، ملوحا بدخولهم في "إضراب وحشي في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة وتواصل اهانتهم من قبل وزير التربية وتعمده المماطلة والتراجع عن وعوده في تسوية وضعيتهم في أكثر من مناسبة"، حسب قوله.
وجدد اللواتي تنديد الأساتذة المعنيين بالاقتراح الذي وصفه بـ"المهين"، والذي كان قد تقدم به وزير التربية حاتم بن سالم عقب اجتماع عقده الخميس الفارط، مع ممثلين عن التنسيقية، والمتمثل في إخضاع الأساتذة إلى تكوين مجاني ودون صفة مدته ثلاثة أشهر ومن ثمة دخولهم في تكوين تطبيقي كأعوان متعاقدين، مدته 9 أشهر، وبمقابل شهري قدره 400 دينار.
وكشف أن 16 أستاذا من ولايات القيروان وصفاقس وسيدي بوزيد ينفذون حاليا إضراب جوع، مشيرا الى أنه وقع نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة بعد تدهور حالتهم الصحية.
وحمل اللواتي وزارة التربية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب "المسؤولية الكاملة تجاه ما ستؤول إليه الأمور في ظل تواصل الصمت والتجاهل وتعرض الناجحين في الكاباس للظلم"، حسب تعبيره، منذ 15 سبتمبر 2017 تاريخ الإعلان عن نتائج هذه المناظرة، مذكرا في هذا الصدد، بأن عدد الناجحين في هذه المناظرة يبلغ 2356 أستاذا من جملة 114 ألف مترشح شارك في المناظرة أي بنسبة نجاح لا تتجاوز 2 بالمائة.
أفاد المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية "الكاباس" لسنة 2017 حمزة اللواتي، خلال ندوة صحفية عقدت الخميس بالعاصمة، ان الأساتذة الناجحين في هذه المناظرة متمسكون بمطلبهم المتعلق بالانتداب المباشر والآني بالتوازي مع التكوين المستمر، وسيتجهون إلى مزيد من التصعيد ان لم تقع تسوية وضعيتهم.
وذكر المتحدث بان مجموعة من الأساتذة الناجحين في "كاباس 2017"، ينفذون منذ يوم الاثنين المنقضي في كامل المندوبيات الجهوية للتربية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بالانتداب المباشر، ملوحا بدخولهم في "إضراب وحشي في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة وتواصل اهانتهم من قبل وزير التربية وتعمده المماطلة والتراجع عن وعوده في تسوية وضعيتهم في أكثر من مناسبة"، حسب قوله.
وجدد اللواتي تنديد الأساتذة المعنيين بالاقتراح الذي وصفه بـ"المهين"، والذي كان قد تقدم به وزير التربية حاتم بن سالم عقب اجتماع عقده الخميس الفارط، مع ممثلين عن التنسيقية، والمتمثل في إخضاع الأساتذة إلى تكوين مجاني ودون صفة مدته ثلاثة أشهر ومن ثمة دخولهم في تكوين تطبيقي كأعوان متعاقدين، مدته 9 أشهر، وبمقابل شهري قدره 400 دينار.
وكشف أن 16 أستاذا من ولايات القيروان وصفاقس وسيدي بوزيد ينفذون حاليا إضراب جوع، مشيرا الى أنه وقع نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة بعد تدهور حالتهم الصحية.
وحمل اللواتي وزارة التربية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب "المسؤولية الكاملة تجاه ما ستؤول إليه الأمور في ظل تواصل الصمت والتجاهل وتعرض الناجحين في الكاباس للظلم"، حسب تعبيره، منذ 15 سبتمبر 2017 تاريخ الإعلان عن نتائج هذه المناظرة، مذكرا في هذا الصدد، بأن عدد الناجحين في هذه المناظرة يبلغ 2356 أستاذا من جملة 114 ألف مترشح شارك في المناظرة أي بنسبة نجاح لا تتجاوز 2 بالمائة.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-