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يوم الخميس 01 مارس 2018
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الأساتذة الناجحون في مناظرة "الكاباس2017" يهددون باضراب جوع وحشي
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الأولى
الأساتذة الناجحون في مناظرة "الكاباس2017" يهددون باضراب جوع وحشي
01 مارس 2018 | 14:51

أفاد المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية "الكاباس" لسنة 2017 حمزة اللواتي، خلال ندوة صحفية عقدت الخميس بالعاصمة، ان الأساتذة الناجحين في هذه المناظرة متمسكون بمطلبهم المتعلق بالانتداب المباشر والآني بالتوازي مع التكوين المستمر، وسيتجهون إلى مزيد من التصعيد ان لم تقع تسوية وضعيتهم.

وذكر المتحدث بان مجموعة من الأساتذة الناجحين في "كاباس 2017"، ينفذون منذ يوم الاثنين المنقضي في كامل المندوبيات الجهوية للتربية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بالانتداب المباشر، ملوحا بدخولهم في "إضراب وحشي في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة وتواصل اهانتهم من قبل وزير التربية وتعمده المماطلة والتراجع عن وعوده في تسوية وضعيتهم في أكثر من مناسبة"، حسب قوله.

وجدد اللواتي تنديد الأساتذة المعنيين بالاقتراح الذي وصفه بـ"المهين"، والذي كان قد تقدم به وزير التربية حاتم بن سالم عقب اجتماع عقده الخميس الفارط، مع ممثلين عن التنسيقية، والمتمثل في إخضاع الأساتذة إلى تكوين مجاني ودون صفة مدته ثلاثة أشهر ومن ثمة دخولهم في تكوين تطبيقي كأعوان متعاقدين، مدته 9 أشهر، وبمقابل شهري قدره 400 دينار.

وكشف أن 16 أستاذا من ولايات القيروان وصفاقس وسيدي بوزيد ينفذون حاليا إضراب جوع، مشيرا الى أنه وقع نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة بعد تدهور حالتهم الصحية.

وحمل اللواتي وزارة التربية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب "المسؤولية الكاملة تجاه ما ستؤول إليه الأمور في ظل تواصل الصمت والتجاهل وتعرض الناجحين في الكاباس للظلم"، حسب تعبيره، منذ 15 سبتمبر 2017 تاريخ الإعلان عن نتائج هذه المناظرة، مذكرا في هذا الصدد، بأن عدد الناجحين في هذه المناظرة يبلغ 2356 أستاذا من جملة 114 ألف مترشح شارك في المناظرة أي بنسبة نجاح لا تتجاوز 2 بالمائة.

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الأساتذة الناجحون في مناظرة "الكاباس2017" يهددون باضراب جوع وحشي
01 مارس 2018 | 14:51

أفاد المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية "الكاباس" لسنة 2017 حمزة اللواتي، خلال ندوة صحفية عقدت الخميس بالعاصمة، ان الأساتذة الناجحين في هذه المناظرة متمسكون بمطلبهم المتعلق بالانتداب المباشر والآني بالتوازي مع التكوين المستمر، وسيتجهون إلى مزيد من التصعيد ان لم تقع تسوية وضعيتهم.

وذكر المتحدث بان مجموعة من الأساتذة الناجحين في "كاباس 2017"، ينفذون منذ يوم الاثنين المنقضي في كامل المندوبيات الجهوية للتربية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بالانتداب المباشر، ملوحا بدخولهم في "إضراب وحشي في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة وتواصل اهانتهم من قبل وزير التربية وتعمده المماطلة والتراجع عن وعوده في تسوية وضعيتهم في أكثر من مناسبة"، حسب قوله.

وجدد اللواتي تنديد الأساتذة المعنيين بالاقتراح الذي وصفه بـ"المهين"، والذي كان قد تقدم به وزير التربية حاتم بن سالم عقب اجتماع عقده الخميس الفارط، مع ممثلين عن التنسيقية، والمتمثل في إخضاع الأساتذة إلى تكوين مجاني ودون صفة مدته ثلاثة أشهر ومن ثمة دخولهم في تكوين تطبيقي كأعوان متعاقدين، مدته 9 أشهر، وبمقابل شهري قدره 400 دينار.

وكشف أن 16 أستاذا من ولايات القيروان وصفاقس وسيدي بوزيد ينفذون حاليا إضراب جوع، مشيرا الى أنه وقع نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة بعد تدهور حالتهم الصحية.

وحمل اللواتي وزارة التربية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب "المسؤولية الكاملة تجاه ما ستؤول إليه الأمور في ظل تواصل الصمت والتجاهل وتعرض الناجحين في الكاباس للظلم"، حسب تعبيره، منذ 15 سبتمبر 2017 تاريخ الإعلان عن نتائج هذه المناظرة، مذكرا في هذا الصدد، بأن عدد الناجحين في هذه المناظرة يبلغ 2356 أستاذا من جملة 114 ألف مترشح شارك في المناظرة أي بنسبة نجاح لا تتجاوز 2 بالمائة.

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