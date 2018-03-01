هشام المؤدب: بن علي رفض طلبا امريكيا للإفراج عن المساجين الاسلاميين سنة 2003

تونس – الشروق اون لاين - نزيهة بوسعيدي

صرح العميد هشام المؤدب على هامش الندوة التي نظمها مركز الاسلام والديمقراطية اليوم ان الولايات المتحدة الامريكية سلمت الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وثيقة تتضمن جملة من الاصلاحات التي يجب القيام بها سنة 2003 ومنها خاصة الافراج عن السياسيين ومنهم الاسلاميين لكنه تجاهل المسالة وتم استدعاؤه في تلك الفترة واستقبلوه هو وزوجته ليلى بن علي استقبالا باردا لا يليق برئيس دولة حتى انها استغربت ذلك وعندما تعلل بانه لم يطلع على الوثيقة منحوه شهرا ثم 3 اشهر أخرى فتبين انه غير راغب في الاصلاح رغم ان بعض المستشارين اشعروه بأنه ستتم تنحيته.