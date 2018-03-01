هشام المؤدب: بن علي رفض طلبا امريكيا للإفراج عن المساجين الاسلاميين سنة 2003

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تونس – الشروق اون لاين - نزيهة بوسعيدي
صرح العميد هشام المؤدب على هامش الندوة التي نظمها مركز الاسلام والديمقراطية اليوم ان الولايات المتحدة الامريكية سلمت الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وثيقة تتضمن جملة من الاصلاحات التي يجب القيام بها سنة 2003 ومنها خاصة الافراج عن السياسيين ومنهم الاسلاميين لكنه تجاهل المسالة وتم استدعاؤه في تلك الفترة واستقبلوه هو وزوجته ليلى بن علي استقبالا باردا لا يليق برئيس دولة حتى انها استغربت ذلك وعندما تعلل بانه لم يطلع على الوثيقة منحوه شهرا ثم 3 اشهر أخرى فتبين انه غير راغب في الاصلاح رغم ان بعض المستشارين اشعروه بأنه ستتم تنحيته.
تونس – الشروق اون لاين - نزيهة بوسعيدي
صرح العميد هشام المؤدب على هامش الندوة التي نظمها مركز الاسلام والديمقراطية اليوم ان الولايات المتحدة الامريكية سلمت الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وثيقة تتضمن جملة من الاصلاحات التي يجب القيام بها سنة 2003 ومنها خاصة الافراج عن السياسيين ومنهم الاسلاميين لكنه تجاهل المسالة وتم استدعاؤه في تلك الفترة واستقبلوه هو وزوجته ليلى بن علي استقبالا باردا لا يليق برئيس دولة حتى انها استغربت ذلك وعندما تعلل بانه لم يطلع على الوثيقة منحوه شهرا ثم 3 اشهر أخرى فتبين انه غير راغب في الاصلاح رغم ان بعض المستشارين اشعروه بأنه ستتم تنحيته.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-