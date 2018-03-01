في يوم غضب.. المحامون والقضاة يحتجون امام المحكمة الابتدائية ببن عروس

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تجمع عدد هام من المحامين والقضاة ومن ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني صباح اليوم الخميس امام مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس، للتنديد بحادثة اقتحام عدد من منتسبي النقابات الامنية الاثنين المنقضي لمقر المحكمة، مطالبين السلطات باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مرفق القضاء.
وانتظمت الوقفة الاحتجاجية، التي دعت اليها كل من جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (مكتب تونس)، امام مدخل المحكمة، وسط حضور اعلامي وامني لافت، حيث وقف المحتجون على المدرج المؤدي الى مدخل المحكمة، مرددين النشيد الوطني، ورافعين شعارات تطالب بحماية مرفق العدالة وبفتح بحث تحقيقي واداري في الاحداث التي شهدتها المحكمة، وباحداث شرطة قضائية لحماية المحاكم تخضع لاشراف النيابة العمومية.
تجمع عدد هام من المحامين والقضاة ومن ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني صباح اليوم الخميس امام مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس، للتنديد بحادثة اقتحام عدد من منتسبي النقابات الامنية الاثنين المنقضي لمقر المحكمة، مطالبين السلطات باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مرفق القضاء.
وانتظمت الوقفة الاحتجاجية، التي دعت اليها كل من جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (مكتب تونس)، امام مدخل المحكمة، وسط حضور اعلامي وامني لافت، حيث وقف المحتجون على المدرج المؤدي الى مدخل المحكمة، مرددين النشيد الوطني، ورافعين شعارات تطالب بحماية مرفق العدالة وبفتح بحث تحقيقي واداري في الاحداث التي شهدتها المحكمة، وباحداث شرطة قضائية لحماية المحاكم تخضع لاشراف النيابة العمومية.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-