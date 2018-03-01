جندوبة: توقف الدروس بعدد من المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية

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توقفت صباح اليوم الخميس الدروس بأغلب المدارس الاعدادية والثانوية بولاية جندوبة بسبب احتجاجات تلمذية وذلك على خلفية تمسك المدرسين وامتناعهم عن تسليم اعداد التلاميذ وعقد مجالس الاقسام الخاصة بالسداسي الاول من السنة الدراسية الجارية.
واضطرت مؤسسات تربوية عمومية بولاية جندوبة، خاصة بعد ان شهدت اعتداءات بواسطة الحجارة على الابواب والساحات، الى غلق ابوابها بشكل جزئي في مرحلة اولى مع بعض الاستثناءات للأقسام النهائية والمعهد النموذجي بالجهة، لتتوقف بشكل شبه كلي الدروس ببقية المؤسسات خاصة بعد ان توسعت دائرة الاحتجاج بامتناع التلاميذ عن الالتحاق بأقسامهم.
وشهدت ساحات عدد من المؤسسات التربوية بكل من معتمدية بوسالم وجندوبة المدينة وغار الدماء وفرنانة وغيرها من المعتمديات، تواجد سيارات اسعاف الحماية المدنية، وتواجدا امنيا لافتا، سيما وان عددا من الذين عمدوا الى رمي الحجارة، قاموا ايضا باشعال الالعاب النارية (الفوشيك)، وفق ما اكده شهود عيان وعدد من مديري المؤسسات والمدرسين واولاياء التلاميذ.
وفي سياق متصل اعتبر عدد من الاولياء في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) انه "لا وجود لاي مبرر لحجب الاعداد" وان ابناءهم "يجب ان يبقوا بعيدا عن الصراعات بين نقابة التعليم الثانوى ووزارة التربية"، وطالبوا بضرورة "التدخل لتمكين ابنائهم من معدلاتهم".
توقفت صباح اليوم الخميس الدروس بأغلب المدارس الاعدادية والثانوية بولاية جندوبة بسبب احتجاجات تلمذية وذلك على خلفية تمسك المدرسين وامتناعهم عن تسليم اعداد التلاميذ وعقد مجالس الاقسام الخاصة بالسداسي الاول من السنة الدراسية الجارية.
واضطرت مؤسسات تربوية عمومية بولاية جندوبة، خاصة بعد ان شهدت اعتداءات بواسطة الحجارة على الابواب والساحات، الى غلق ابوابها بشكل جزئي في مرحلة اولى مع بعض الاستثناءات للأقسام النهائية والمعهد النموذجي بالجهة، لتتوقف بشكل شبه كلي الدروس ببقية المؤسسات خاصة بعد ان توسعت دائرة الاحتجاج بامتناع التلاميذ عن الالتحاق بأقسامهم.
وشهدت ساحات عدد من المؤسسات التربوية بكل من معتمدية بوسالم وجندوبة المدينة وغار الدماء وفرنانة وغيرها من المعتمديات، تواجد سيارات اسعاف الحماية المدنية، وتواجدا امنيا لافتا، سيما وان عددا من الذين عمدوا الى رمي الحجارة، قاموا ايضا باشعال الالعاب النارية (الفوشيك)، وفق ما اكده شهود عيان وعدد من مديري المؤسسات والمدرسين واولاياء التلاميذ.
وفي سياق متصل اعتبر عدد من الاولياء في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) انه "لا وجود لاي مبرر لحجب الاعداد" وان ابناءهم "يجب ان يبقوا بعيدا عن الصراعات بين نقابة التعليم الثانوى ووزارة التربية"، وطالبوا بضرورة "التدخل لتمكين ابنائهم من معدلاتهم".
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-