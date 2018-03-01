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يوم الخميس 01 مارس 2018
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العميد هشام المؤدب: تونس لم تسترجع غير 40 بالمائة من السلاح المهرب
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الأولى
العميد هشام المؤدب: تونس لم تسترجع غير 40 بالمائة من السلاح المهرب
01 مارس 2018 | 14:03

تونس- الشروق اون لاين - نزيهة بوسعيدي: قال العميد هشام المؤدب لـ"الشروق اون لاين" أنّ "تونس لم تسترجع غير 40 بالمائة من الاسلحة المهربة"، معتبرا في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنّ ذلك يعد اشكالا حقيقيا يجب التعامل معه والحد من امتلاك الاسلحة غير المرخص لها".

واستشهد باستراليا البلد الذي لا يعيش حروبا لكنه سيعمل على استرجاع 260 الف سلاح غير مرخص له وتخصيص اعتمادات مالية هامة للغرض.

كان ذلك على هامش الندوة التي نظمها اليوم مركز الاسلام والديمقراطية حول ظاهرة الارهاب في تونس.

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العميد هشام المؤدب: تونس لم تسترجع غير 40 بالمائة من السلاح المهرب
01 مارس 2018 | 14:03

تونس- الشروق اون لاين - نزيهة بوسعيدي: قال العميد هشام المؤدب لـ"الشروق اون لاين" أنّ "تونس لم تسترجع غير 40 بالمائة من الاسلحة المهربة"، معتبرا في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنّ ذلك يعد اشكالا حقيقيا يجب التعامل معه والحد من امتلاك الاسلحة غير المرخص لها".

واستشهد باستراليا البلد الذي لا يعيش حروبا لكنه سيعمل على استرجاع 260 الف سلاح غير مرخص له وتخصيص اعتمادات مالية هامة للغرض.

كان ذلك على هامش الندوة التي نظمها اليوم مركز الاسلام والديمقراطية حول ظاهرة الارهاب في تونس.

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01 مارس 2018 السّاعة 21:31
اجتمعت اليوم الخميس غرة مارس 2018، اللجنة الوطنية للحج والعمرة بمقر وزارة الشؤون الدينية ونظرت في ملف الحج...
المزيد >>
السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018 السّاعة 21:18
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المزيد >>
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01 مارس 2018 السّاعة 20:59
دارت عشية اليوم الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج (البلاي اوف) لبطولة القسم الوطني "ا"...
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في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018 السّاعة 20:50
واصل اللاعب الدولي يوسف المساكني تألقه في الدوري القطري حيث تمكن اليوم الخميس من تسجيل ثنائية مع فريقه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
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