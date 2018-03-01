العميد هشام المؤدب: تونس لم تسترجع غير 40 بالمائة من السلاح المهرب

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تونس- الشروق اون لاين - نزيهة بوسعيدي: قال العميد هشام المؤدب لـ"الشروق اون لاين" أنّ "تونس لم تسترجع غير 40 بالمائة من الاسلحة المهربة"، معتبرا في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنّ ذلك يعد اشكالا حقيقيا يجب التعامل معه والحد من امتلاك الاسلحة غير المرخص لها".
واستشهد باستراليا البلد الذي لا يعيش حروبا لكنه سيعمل على استرجاع 260 الف سلاح غير مرخص له وتخصيص اعتمادات مالية هامة للغرض.
كان ذلك على هامش الندوة التي نظمها اليوم مركز الاسلام والديمقراطية حول ظاهرة الارهاب في تونس.
تونس- الشروق اون لاين - نزيهة بوسعيدي: قال العميد هشام المؤدب لـ"الشروق اون لاين" أنّ "تونس لم تسترجع غير 40 بالمائة من الاسلحة المهربة"، معتبرا في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنّ ذلك يعد اشكالا حقيقيا يجب التعامل معه والحد من امتلاك الاسلحة غير المرخص لها".
واستشهد باستراليا البلد الذي لا يعيش حروبا لكنه سيعمل على استرجاع 260 الف سلاح غير مرخص له وتخصيص اعتمادات مالية هامة للغرض.
كان ذلك على هامش الندوة التي نظمها اليوم مركز الاسلام والديمقراطية حول ظاهرة الارهاب في تونس.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-