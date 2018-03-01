العميد هشام المؤدب: تونس لم تسترجع غير 40 بالمائة من السلاح المهرب

تونس- الشروق اون لاين - نزيهة بوسعيدي: قال العميد هشام المؤدب لـ"الشروق اون لاين" أنّ "تونس لم تسترجع غير 40 بالمائة من الاسلحة المهربة"، معتبرا في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنّ ذلك يعد اشكالا حقيقيا يجب التعامل معه والحد من امتلاك الاسلحة غير المرخص لها".

واستشهد باستراليا البلد الذي لا يعيش حروبا لكنه سيعمل على استرجاع 260 الف سلاح غير مرخص له وتخصيص اعتمادات مالية هامة للغرض.

كان ذلك على هامش الندوة التي نظمها اليوم مركز الاسلام والديمقراطية حول ظاهرة الارهاب في تونس.