قبلي: أصحاب رخص النقل الريفي يحتجّون أمام مقر الولاية ويقطعون الطريق

الشروق اون لاين – قبلي - دلال بوجبلي

نفّذ اليوم الخميس 01 مارس 2018 عدد من أصحاب رخص سيارات النقل الريفي خطّ سوق الأحد- فطناسة وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي على خلفية عديد الاشكاليات التي تهمّ القطاع وخاصّة المطالبة بتفعيل الإجراء المتعلّق بالتاكسي الجماعي.

وأكّد المحتجّين انّ التاكسي الفردي هوّ الذي يستغلّ خطّ سوق الأحد – فطناسة مطالبين الولاية بضرورة التدخّل العاجل لحلّ مشاكلهم خاصّة فيما يتعلّق بتمكينهم من رخص سيارات النقل الريفي (التاكسي الجماعي) نظرا لارتفاع ديونهم وأضافوا أنّ الوزارة قد صرّحت به على حدّ قولهم.

كما قاموا بغلق الطريق وقطع حركة المرور من وإلى مدينة قبلي على مستوى مفترق الطريق الحزامية بازمة قرب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي لأكثر من نصف ساعة.

وقد تدخّل معتمد قبلي الشّماليّة عادل بن عمر الذي طلب منهم فتح الطريق على أن يتمّ عقد جلسة مع والي الجهة سامي الغابي يوم الجمعة القادم لتدارس مطالبهم.