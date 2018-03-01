قبلي: أصحاب رخص النقل الريفي يحتجّون أمام مقر الولاية ويقطعون الطريق

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الشروق اون لاين – قبلي - دلال بوجبلي
نفّذ اليوم الخميس 01 مارس 2018 عدد من أصحاب رخص سيارات النقل الريفي خطّ سوق الأحد- فطناسة وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي على خلفية عديد الاشكاليات التي تهمّ القطاع وخاصّة المطالبة بتفعيل الإجراء المتعلّق بالتاكسي الجماعي.
وأكّد المحتجّين انّ التاكسي الفردي هوّ الذي يستغلّ خطّ سوق الأحد – فطناسة مطالبين الولاية بضرورة التدخّل العاجل لحلّ مشاكلهم خاصّة فيما يتعلّق بتمكينهم من رخص سيارات النقل الريفي (التاكسي الجماعي) نظرا لارتفاع ديونهم وأضافوا أنّ الوزارة قد صرّحت به على حدّ قولهم.
كما قاموا بغلق الطريق وقطع حركة المرور من وإلى مدينة قبلي على مستوى مفترق الطريق الحزامية بازمة قرب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي لأكثر من نصف ساعة.
وقد تدخّل معتمد قبلي الشّماليّة عادل بن عمر الذي طلب منهم فتح الطريق على أن يتمّ عقد جلسة مع والي الجهة سامي الغابي يوم الجمعة القادم لتدارس مطالبهم.
الشروق اون لاين – قبلي - دلال بوجبلي
نفّذ اليوم الخميس 01 مارس 2018 عدد من أصحاب رخص سيارات النقل الريفي خطّ سوق الأحد- فطناسة وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي على خلفية عديد الاشكاليات التي تهمّ القطاع وخاصّة المطالبة بتفعيل الإجراء المتعلّق بالتاكسي الجماعي.
وأكّد المحتجّين انّ التاكسي الفردي هوّ الذي يستغلّ خطّ سوق الأحد – فطناسة مطالبين الولاية بضرورة التدخّل العاجل لحلّ مشاكلهم خاصّة فيما يتعلّق بتمكينهم من رخص سيارات النقل الريفي (التاكسي الجماعي) نظرا لارتفاع ديونهم وأضافوا أنّ الوزارة قد صرّحت به على حدّ قولهم.
كما قاموا بغلق الطريق وقطع حركة المرور من وإلى مدينة قبلي على مستوى مفترق الطريق الحزامية بازمة قرب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي لأكثر من نصف ساعة.
وقد تدخّل معتمد قبلي الشّماليّة عادل بن عمر الذي طلب منهم فتح الطريق على أن يتمّ عقد جلسة مع والي الجهة سامي الغابي يوم الجمعة القادم لتدارس مطالبهم.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-