الوسلاتية: الحماية المدنية تحتفل بعيدها العالمي

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الشروق اون لاين - مكتب القيروان - عادل فتايتي
احتفلت اليوم الخميس 1 مارس 2018 فرقة الحماية المدنية بالوسلاتية باليوم العالمي للحماية المدنية بحضور عدد من التلاميذ والأطفال، هذا وقد تم تنظيم 3 عمليات بيضاء تمثلت في إجلاء واسعاف عدد من المصابين تنوعت بين انقاذ مصاب من أعلى بناية واخر من بئر واخراج مصاب ثالث من داخل سيارة تعرضت لحادث مرور هذا ونشير وان الفرقة المذكورة تغطي 4 معتمديات وهي كل من الوسلاتية والعلا وحفوز وعين جلولة وبلغ عدد تدخلاتها خلال سنة 2017 حوالي 377 تدخلا بين إطفاء وإنقاذ واسعاف وفقا لما اكده رئيس فرقة الحماية المدنية بالوسلاتية الملازم أول عبد الستار المانسي "للشروق اون لاين".
الشروق اون لاين - مكتب القيروان - عادل فتايتي
احتفلت اليوم الخميس 1 مارس 2018 فرقة الحماية المدنية بالوسلاتية باليوم العالمي للحماية المدنية بحضور عدد من التلاميذ والأطفال، هذا وقد تم تنظيم 3 عمليات بيضاء تمثلت في إجلاء واسعاف عدد من المصابين تنوعت بين انقاذ مصاب من أعلى بناية واخر من بئر واخراج مصاب ثالث من داخل سيارة تعرضت لحادث مرور هذا ونشير وان الفرقة المذكورة تغطي 4 معتمديات وهي كل من الوسلاتية والعلا وحفوز وعين جلولة وبلغ عدد تدخلاتها خلال سنة 2017 حوالي 377 تدخلا بين إطفاء وإنقاذ واسعاف وفقا لما اكده رئيس فرقة الحماية المدنية بالوسلاتية الملازم أول عبد الستار المانسي "للشروق اون لاين".
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-