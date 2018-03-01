الوسلاتية: الحماية المدنية تحتفل بعيدها العالمي

الشروق اون لاين - مكتب القيروان - عادل فتايتي

احتفلت اليوم الخميس 1 مارس 2018 فرقة الحماية المدنية بالوسلاتية باليوم العالمي للحماية المدنية بحضور عدد من التلاميذ والأطفال، هذا وقد تم تنظيم 3 عمليات بيضاء تمثلت في إجلاء واسعاف عدد من المصابين تنوعت بين انقاذ مصاب من أعلى بناية واخر من بئر واخراج مصاب ثالث من داخل سيارة تعرضت لحادث مرور هذا ونشير وان الفرقة المذكورة تغطي 4 معتمديات وهي كل من الوسلاتية والعلا وحفوز وعين جلولة وبلغ عدد تدخلاتها خلال سنة 2017 حوالي 377 تدخلا بين إطفاء وإنقاذ واسعاف وفقا لما اكده رئيس فرقة الحماية المدنية بالوسلاتية الملازم أول عبد الستار المانسي "للشروق اون لاين".