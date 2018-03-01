بنزرت: رفض لقائمة حزبية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب الشروق –بنزرت –إيمان عبد الستار

أوضح عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت يسري بن حسين للشروق اون لاين انه إلى حدود ظهر اليوم الخميس 1 مارس 2018 باعتباره آخر اجل من فترة البت في القائمات الانتخابية تم رفض مبدئيا لقائمة حزبية تقدمت للترشح لانتخابات بلدية بنزرت وذلك لعدم توفر الشروط المطلوبة.

كما اعلن انه تم قبول الى حدود الساعة 89 قائمة مع انتظار استكمال البت في مجموع ستة قائمات متبقية.

وللإشارة كان تقدم للترشح لبلدية بنزرت 10 قائمات توزعت ما بين 5 حزبية و3 ائتلافية و2 مستقلة.