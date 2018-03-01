بنزرت: رفض لقائمة حزبية

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مكتب الشروق –بنزرت –إيمان عبد الستار
أوضح عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت يسري بن حسين للشروق اون لاين انه إلى حدود ظهر اليوم الخميس 1 مارس 2018 باعتباره آخر اجل من فترة البت في القائمات الانتخابية تم رفض مبدئيا لقائمة حزبية تقدمت للترشح لانتخابات بلدية بنزرت وذلك لعدم توفر الشروط المطلوبة.
كما اعلن انه تم قبول الى حدود الساعة 89 قائمة مع انتظار استكمال البت في مجموع ستة قائمات متبقية.
وللإشارة كان تقدم للترشح لبلدية بنزرت 10 قائمات توزعت ما بين 5 حزبية و3 ائتلافية و2 مستقلة.
مكتب الشروق –بنزرت –إيمان عبد الستار
أوضح عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت يسري بن حسين للشروق اون لاين انه إلى حدود ظهر اليوم الخميس 1 مارس 2018 باعتباره آخر اجل من فترة البت في القائمات الانتخابية تم رفض مبدئيا لقائمة حزبية تقدمت للترشح لانتخابات بلدية بنزرت وذلك لعدم توفر الشروط المطلوبة.
كما اعلن انه تم قبول الى حدود الساعة 89 قائمة مع انتظار استكمال البت في مجموع ستة قائمات متبقية.
وللإشارة كان تقدم للترشح لبلدية بنزرت 10 قائمات توزعت ما بين 5 حزبية و3 ائتلافية و2 مستقلة.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-