القيمون في القصرين: المورط في بيع "الزطلة" لا علاقة له بالقيمين

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب

على أثر ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن تورٌط قيم في معهد الشابي بالقصرين في بيع مادة "الزطلة" بين التلاميذ أصدر القيمون والقيمون العامون في القصرين بيانا وعريضة تلقٌت الشروق أون لاين نسخة منهما أكدا فيهما أن المورط في هذه الجريمة لا علاقة له بقطاع القيمين بل هو عامل عرضي كان مكلفا بحراسة باب المعهد الخارجي وقد تم القبض عليه من الأمن في مقهى مجاور للمعهد وأعتبر القيمون في بيانهم أن ترويج خبر غير صحيح من شأنه أن يمس من قطاع القيمين وهو قطاع معروف بألتزامه بالقيم التربوية وله دور أساسي في الإحاطة بالتلاميذ.