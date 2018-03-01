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يوم الخميس 01 مارس 2018
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القيمون في القصرين: المورط في بيع "الزطلة" لا علاقة له بالقيمين
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القضائي
القيمون في القصرين: المورط في بيع "الزطلة" لا علاقة له بالقيمين
01 مارس 2018 | 13:06

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب

على أثر ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن تورٌط قيم في معهد الشابي بالقصرين في بيع مادة "الزطلة" بين التلاميذ أصدر القيمون والقيمون العامون في القصرين بيانا وعريضة تلقٌت الشروق أون لاين نسخة منهما أكدا فيهما أن المورط في هذه الجريمة لا علاقة له بقطاع القيمين بل هو عامل عرضي كان مكلفا بحراسة باب المعهد الخارجي وقد تم القبض عليه من الأمن في مقهى مجاور للمعهد وأعتبر القيمون في بيانهم أن ترويج خبر غير صحيح من شأنه أن يمس من قطاع القيمين وهو قطاع معروف بألتزامه بالقيم التربوية وله دور أساسي في الإحاطة بالتلاميذ.

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القضائي
القيمون في القصرين: المورط في بيع "الزطلة" لا علاقة له بالقيمين
01 مارس 2018 | 13:06

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب

على أثر ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن تورٌط قيم في معهد الشابي بالقصرين في بيع مادة "الزطلة" بين التلاميذ أصدر القيمون والقيمون العامون في القصرين بيانا وعريضة تلقٌت الشروق أون لاين نسخة منهما أكدا فيهما أن المورط في هذه الجريمة لا علاقة له بقطاع القيمين بل هو عامل عرضي كان مكلفا بحراسة باب المعهد الخارجي وقد تم القبض عليه من الأمن في مقهى مجاور للمعهد وأعتبر القيمون في بيانهم أن ترويج خبر غير صحيح من شأنه أن يمس من قطاع القيمين وهو قطاع معروف بألتزامه بالقيم التربوية وله دور أساسي في الإحاطة بالتلاميذ.

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النقابات الأمنية بصوت واحد.. .أطراف تسمّم الأجواء بين الأمنيين والقضاء
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
أثار التحرك الاحتجاجي الذي نفذته وحدات الأمن ردود أفعال مختلفة. وتم اتهام المحتجين بترهيب القضاة ومحاصرة...
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حادثة محكمة بن عروس.. هيئة الوقاية من التعذيب تتّهم أعوان الأمن
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صلب تقرير أعدته تعرض المتهم «ع. ب» الى التعذيب داخل مقر فرقة الشرطة...
المزيد >>
في قضية التآمر على أمن الدولة.. تعذّر حضور الغرسلي أمام التحقيق العسكري .. لأسباب صحية
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
تعذر امس على وزير الداخلية الأسبق و المدعي العام بمحكمة التعقيب حاليا محمد الناجم الغرسلي الحضور أمام قاضي...
المزيد >>
من أجل التحريض والثّلب... مكرم اللقام يقاضي مسؤولا باتّحاد بن قردان
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» ان فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة تعهدت امس بالبحث في شكاية تقدم بها الحكم الدولي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
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