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يوم الخميس 01 مارس 2018
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القيروان: ملتقى ابن شرف المغاربي للشعر يحتفي بالأديب حسين القهواجي
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الثقافي
القيروان: ملتقى ابن شرف المغاربي للشعر يحتفي بالأديب حسين القهواجي
01 مارس 2018 | 13:03

الشروق اون لاين- مكتب القيروان – سعيدة الجلاصي

تنطلق الدورة الثالثة لملتقى ابن شرف المغاربي للشعر يوم الجمعة 02 مارس الجاري، بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان على امتداد يومين. وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع بيت الشعر بالقيروان والمركب الثقافي أسد بن الفرات.

وأفاد مدير الملتقى التوهامي الجوادي أن القائمين على الملتقى خيروا أن تكون  دورة هذا العام إحتفاء بالاديب والشاعر حسين القهواجي تخليدا لروحه واعترافا بابداعاته الشعرية والأدبية. كما أفاد أن أهم المشاركات  لدورة هذا العام، الى جانب الشعراء التونسيين، أهمها من الجزائر وليبيا.

ويتضمن برنامج هذه الدورة مراوحة بين القراءات الشعرية و الوصلات الموسيقية و الجلسات النقدية فضلا على التكريمات.

حيث ينطلق الافتتاح عشية الجمعة 02 مارس، بتدشين لمعرض الفنان التشكيلي الحروفي صفوان ميلاد بقاعة الحليوي بالمركب الثقافي بالجهة.

يلي ذلك الافتتاح الرسمي للملتقى فعرض لشريط مصور يلخص مسيرة الاديب التونسي وابن القيروان حسين القهواجي .كما يقدم اطفال نادي العروض و الإلقاء ببيت الشعر قراءات لمختارات شعرية للقهواجي.و تشهد سهرة اليوم الأول قراءات شعرية لعدد من الشعراء امثال خالد العجرودي و رابح المجبري و ناجح الطرابلسي و جهاد المثناني و راضية شهايبي و غيرهم.

أما أصبوحة  اليوم الثاني من الملتقى فتؤثثه ثلة من الشعراء من ليبيا و الجزائر وتونس على غرار محمد النحال وحاج بن شرائح وشاكرة بوقطاية وصالح سويسي ونيفين الهوني وحسين الجبيلي وزهرة السالمي وسلمى النعيمي.

هذا ويقدم الناقد والروائي رياض خليف مداخلة بعنوان "كتّاب القيروان أو سرد الذاكرة في أعمال حسين القهواجي" .كما أكد الجوادي أنه سيتم خلال الملتقى  توقيع توأمة ثلاثية بين جمعية ابن شرف الادب والفنون بالقيروان وجمعية الشبكة للاعلام الثقافي بالجزائر وجمعية المقهى بقابس.

ويحظى ضيوف الملتقى بزيارة ميدانية للمدينة العتيقة بالقيروان وسيدي عبيد الغرياني ومقهى بروطة والبرك الأغلبية وجامع عقبة بن نافع. أما الاختتام فسيكون موسيقيا شعريا خلال السهرة وتكريم للضيوف.

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الثقافي
القيروان: ملتقى ابن شرف المغاربي للشعر يحتفي بالأديب حسين القهواجي
01 مارس 2018 | 13:03

الشروق اون لاين- مكتب القيروان – سعيدة الجلاصي

تنطلق الدورة الثالثة لملتقى ابن شرف المغاربي للشعر يوم الجمعة 02 مارس الجاري، بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان على امتداد يومين. وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع بيت الشعر بالقيروان والمركب الثقافي أسد بن الفرات.

وأفاد مدير الملتقى التوهامي الجوادي أن القائمين على الملتقى خيروا أن تكون  دورة هذا العام إحتفاء بالاديب والشاعر حسين القهواجي تخليدا لروحه واعترافا بابداعاته الشعرية والأدبية. كما أفاد أن أهم المشاركات  لدورة هذا العام، الى جانب الشعراء التونسيين، أهمها من الجزائر وليبيا.

ويتضمن برنامج هذه الدورة مراوحة بين القراءات الشعرية و الوصلات الموسيقية و الجلسات النقدية فضلا على التكريمات.

حيث ينطلق الافتتاح عشية الجمعة 02 مارس، بتدشين لمعرض الفنان التشكيلي الحروفي صفوان ميلاد بقاعة الحليوي بالمركب الثقافي بالجهة.

يلي ذلك الافتتاح الرسمي للملتقى فعرض لشريط مصور يلخص مسيرة الاديب التونسي وابن القيروان حسين القهواجي .كما يقدم اطفال نادي العروض و الإلقاء ببيت الشعر قراءات لمختارات شعرية للقهواجي.و تشهد سهرة اليوم الأول قراءات شعرية لعدد من الشعراء امثال خالد العجرودي و رابح المجبري و ناجح الطرابلسي و جهاد المثناني و راضية شهايبي و غيرهم.

أما أصبوحة  اليوم الثاني من الملتقى فتؤثثه ثلة من الشعراء من ليبيا و الجزائر وتونس على غرار محمد النحال وحاج بن شرائح وشاكرة بوقطاية وصالح سويسي ونيفين الهوني وحسين الجبيلي وزهرة السالمي وسلمى النعيمي.

هذا ويقدم الناقد والروائي رياض خليف مداخلة بعنوان "كتّاب القيروان أو سرد الذاكرة في أعمال حسين القهواجي" .كما أكد الجوادي أنه سيتم خلال الملتقى  توقيع توأمة ثلاثية بين جمعية ابن شرف الادب والفنون بالقيروان وجمعية الشبكة للاعلام الثقافي بالجزائر وجمعية المقهى بقابس.

ويحظى ضيوف الملتقى بزيارة ميدانية للمدينة العتيقة بالقيروان وسيدي عبيد الغرياني ومقهى بروطة والبرك الأغلبية وجامع عقبة بن نافع. أما الاختتام فسيكون موسيقيا شعريا خلال السهرة وتكريم للضيوف.

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