قرار حجب الأعداد استهانة بمصلحة المتعلمين

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عبرت الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم عن رفضها المبدئيّ والقاطع، وإدانتها لاتّخاذ المرفق التّعليميّ العموميّ، والمتعلّمين وأوليائهم، رهينة لأيّة حسابات فئويّة أو مصلحيّة ضيّقة معتبرة قرار حجب الأعداد للسداسية الثانية، استهانة صارخة بمصلحة المتعلمين وبتضحيات الأولياء.
واعتبرت في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المجتمعة، أول أمس الثلاثاء، مواصلة حجب الأعداد خلال السّداسيّة الثانية، مع التهديد باتخاذ المزيد من الإجراءات التّصعيديّة، ينطوي على استهانة صارخة، ومرفوضة، بمصلحة المتعلّمين وبتضحيات الأولياء، وقراءة مغلوطة لتعاطف الجميع مع المطالب المشروعة للمدرّسين.
ودعت في هذا السياق الرؤساء الثلاثة وكافّة النّواب إلى بذل كلّ المساعي الممكنة من أجل تجنيب مدرسة الجمهوريّة المزيد من الصّراعات التي أوهنتها وكادت تذهب بأركانها مهيبة بالجامعة العامة للتعليم الثانوي مراجعة "هذا القرار غير المتبصّر"، وبتغليب صوت الحكمة لدى كلّ من الطّرف الاجتماعيّ والوزارة على منطق التجاذبات والمزايدات. كما ضمنت الجمعية البيان دعوتها " قيادات الاتّحاد الحكيمة إلى عدم التّفريط، تحت أيّ مسمّى، في الرّصيد الشّعبيّ الذي راكمته هذه المنظّمة العريقة على امتداد عقود من تضحيات أبنائها الصّادقين المخلصين، الذين لم يجعلوا نضالهم يوما موجّها ضدّ مكاسب دولة الاستقلال ومؤسّساتها".
ويشار إلى أنه في الوقت الذي كان فيه جميع أعضاء الأسرة التّربويّة ينتظرون "الإفراج" عن أعداد السّداسيّة الأولى ومعدّلاتها، قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المجتمعة مساء الثلاثاء 27 فيفري 2018 مواصلة هذا الحجب خلال السّداسيّة الثانية، مع التهديد باتخاذ المزيد من الإجراءات التّصعيديّة.
عبرت الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم عن رفضها المبدئيّ والقاطع، وإدانتها لاتّخاذ المرفق التّعليميّ العموميّ، والمتعلّمين وأوليائهم، رهينة لأيّة حسابات فئويّة أو مصلحيّة ضيّقة معتبرة قرار حجب الأعداد للسداسية الثانية، استهانة صارخة بمصلحة المتعلمين وبتضحيات الأولياء.
واعتبرت في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المجتمعة، أول أمس الثلاثاء، مواصلة حجب الأعداد خلال السّداسيّة الثانية، مع التهديد باتخاذ المزيد من الإجراءات التّصعيديّة، ينطوي على استهانة صارخة، ومرفوضة، بمصلحة المتعلّمين وبتضحيات الأولياء، وقراءة مغلوطة لتعاطف الجميع مع المطالب المشروعة للمدرّسين.
ودعت في هذا السياق الرؤساء الثلاثة وكافّة النّواب إلى بذل كلّ المساعي الممكنة من أجل تجنيب مدرسة الجمهوريّة المزيد من الصّراعات التي أوهنتها وكادت تذهب بأركانها مهيبة بالجامعة العامة للتعليم الثانوي مراجعة "هذا القرار غير المتبصّر"، وبتغليب صوت الحكمة لدى كلّ من الطّرف الاجتماعيّ والوزارة على منطق التجاذبات والمزايدات. كما ضمنت الجمعية البيان دعوتها " قيادات الاتّحاد الحكيمة إلى عدم التّفريط، تحت أيّ مسمّى، في الرّصيد الشّعبيّ الذي راكمته هذه المنظّمة العريقة على امتداد عقود من تضحيات أبنائها الصّادقين المخلصين، الذين لم يجعلوا نضالهم يوما موجّها ضدّ مكاسب دولة الاستقلال ومؤسّساتها".
ويشار إلى أنه في الوقت الذي كان فيه جميع أعضاء الأسرة التّربويّة ينتظرون "الإفراج" عن أعداد السّداسيّة الأولى ومعدّلاتها، قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المجتمعة مساء الثلاثاء 27 فيفري 2018 مواصلة هذا الحجب خلال السّداسيّة الثانية، مع التهديد باتخاذ المزيد من الإجراءات التّصعيديّة.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-