قابس: زيادة في عدد تدخلات الحماية المدنية

احتفلت الحماية المدنية بقابس اليوم الخميس باليوم العالمي للحماية المدنية، وتضمنت هذه الاحتفالات التي شارك فيها أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والعديد من الجمعيات والمؤسسات الصناعية وتلاميذ من المدارس الابتدائية، عرضا للتجهيزات التي تستعملها الحماية المدنية في مختلف تدخلاتها ولتجهيزات الوقاية والسلامة من الأخطار المتوفرة بعدد من الوحدات الصناعية الكبرى.

كما تضمنت الاحتفالات، التي اشرف عليها والي قابس منجي ثامر، عملية بيضاء تمثلت في اجلاء مصابين، على اثر حادث مرور نجم عنه اشتعال النيران بإحدى السيارات.

ومثلت هذه الاحتفالات اطارا مناسبا لعرض النشاط الذي قامت به الادارة الجهوية للحماية المدنية خلال السنة الفارطة، حيث بلغت جملة تدخلاتها 5806 تدخلات، مقابل 5274 تدخلا خلال سنة 2016، وهو ما يوازي زيادة في عدد هذه التدخلات بنسبة بلغت 10 بالمائة .

وبلغ عدد المصابين في حوادث المرور بولاية قابس خلال السنة الفارطة، 2433 مصابا مقابل 1932 مصابا خلال سنة 2016، وهو ما يوازي زيادة في عدد المصابين ب25 بالمائة، علما وان هذه الحوادث اسفرت عن وفاة 12 شخصا.

وقامت الادارة الجهوية للحماية المدنية خلال سنة 2017 بتكوين 537 شخصا من القطاع العمومي والمؤسسات الصناعية وشمل مجهودها التوعوي 1256 منتفعا ومنتفعة، كما قامت ب1350 زيارة وقائية ونظمت 118 عملية بيضاء.