قابس: زيادة في عدد تدخلات الحماية المدنية

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احتفلت الحماية المدنية بقابس اليوم الخميس باليوم العالمي للحماية المدنية، وتضمنت هذه الاحتفالات التي شارك فيها أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والعديد من الجمعيات والمؤسسات الصناعية وتلاميذ من المدارس الابتدائية، عرضا للتجهيزات التي تستعملها الحماية المدنية في مختلف تدخلاتها ولتجهيزات الوقاية والسلامة من الأخطار المتوفرة بعدد من الوحدات الصناعية الكبرى.
كما تضمنت الاحتفالات، التي اشرف عليها والي قابس منجي ثامر، عملية بيضاء تمثلت في اجلاء مصابين، على اثر حادث مرور نجم عنه اشتعال النيران بإحدى السيارات.
ومثلت هذه الاحتفالات اطارا مناسبا لعرض النشاط الذي قامت به الادارة الجهوية للحماية المدنية خلال السنة الفارطة، حيث بلغت جملة تدخلاتها 5806 تدخلات، مقابل 5274 تدخلا خلال سنة 2016، وهو ما يوازي زيادة في عدد هذه التدخلات بنسبة بلغت 10 بالمائة .
وبلغ عدد المصابين في حوادث المرور بولاية قابس خلال السنة الفارطة، 2433 مصابا مقابل 1932 مصابا خلال سنة 2016، وهو ما يوازي زيادة في عدد المصابين ب25 بالمائة، علما وان هذه الحوادث اسفرت عن وفاة 12 شخصا.
وقامت الادارة الجهوية للحماية المدنية خلال سنة 2017 بتكوين 537 شخصا من القطاع العمومي والمؤسسات الصناعية وشمل مجهودها التوعوي 1256 منتفعا ومنتفعة، كما قامت ب1350 زيارة وقائية ونظمت 118 عملية بيضاء.
احتفلت الحماية المدنية بقابس اليوم الخميس باليوم العالمي للحماية المدنية، وتضمنت هذه الاحتفالات التي شارك فيها أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والعديد من الجمعيات والمؤسسات الصناعية وتلاميذ من المدارس الابتدائية، عرضا للتجهيزات التي تستعملها الحماية المدنية في مختلف تدخلاتها ولتجهيزات الوقاية والسلامة من الأخطار المتوفرة بعدد من الوحدات الصناعية الكبرى.
كما تضمنت الاحتفالات، التي اشرف عليها والي قابس منجي ثامر، عملية بيضاء تمثلت في اجلاء مصابين، على اثر حادث مرور نجم عنه اشتعال النيران بإحدى السيارات.
ومثلت هذه الاحتفالات اطارا مناسبا لعرض النشاط الذي قامت به الادارة الجهوية للحماية المدنية خلال السنة الفارطة، حيث بلغت جملة تدخلاتها 5806 تدخلات، مقابل 5274 تدخلا خلال سنة 2016، وهو ما يوازي زيادة في عدد هذه التدخلات بنسبة بلغت 10 بالمائة .
وبلغ عدد المصابين في حوادث المرور بولاية قابس خلال السنة الفارطة، 2433 مصابا مقابل 1932 مصابا خلال سنة 2016، وهو ما يوازي زيادة في عدد المصابين ب25 بالمائة، علما وان هذه الحوادث اسفرت عن وفاة 12 شخصا.
وقامت الادارة الجهوية للحماية المدنية خلال سنة 2017 بتكوين 537 شخصا من القطاع العمومي والمؤسسات الصناعية وشمل مجهودها التوعوي 1256 منتفعا ومنتفعة، كما قامت ب1350 زيارة وقائية ونظمت 118 عملية بيضاء.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-