أريانة: حجز 47 طنا من مادة السكر المدعم

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تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة خلال النصف الثاني من شهر فيفري المنقضي من حجز 47 طنا من مادة السكر المدعم بجهة رواد، وذلك تنفيذا لبرنامج وزارة التجارة في التصدي للممارسات الاحتكارية لاسيما في مجال المواد المدعمة.
واكدت مصادر من الادارة الجهوية للتجارة اليوم الخميس لـ(وات) ان "الكميات المحجوزة من مادة السكر المدعم، تمت بعد اخضاع ثلاث مؤسسات صناعية ناشطة في مجال صناعة المرطبات والمستحضرات الغذائية للتدقيق في شراءاتها من المواد الاولية وخاصة من مادة السكر، حيث امكن الكشف عن ممارسات احتكارية جديدة ذات صلة بعملية التزود من تجار التفصيل بالجهة".
وأضافت أن "عملية الاحتكار تتم عبر وسيط يقوم بربط الصلة مع تجار التفصيل لتجميع كميات السكر الموجهة للاستهلاك العائلي بسعر 1200 مليم للكلغ الواحد بهدف بيعها لوحدات صناعية فضلا عن التفطن الى تعاطي نشاط تجاري باعتماد مؤسسة متوقفة عن العمل منذ سنة 1994 واصدار فواتير بيع مواد مدعمة بطرق ملتوية لا تتطابق مع الواقع".
وامكن في الغرض ايقاف ناقل لحسابه او لحساب الغير (ما يعرف بالدوارجي) بجهة رواد من ولاية اريانة يعتمد بيع مادة السكر المدعم لوحدات صناعية بعد تجميعها من تجار التفصيل بصفة غير قانونية وحجز نحو 47 طنا من مادة السكر لديه.
وقد اتخذت الادارة الجهوية للتجارة بأريانة الاجراءات القانونية في شانه واحالة ملفه للقضاء من اجل الاخلال بتراتيب الدعم واصدار فواتير غير مطابقة للواقع مع تكثيف المراقبة والتدقيق لدى المؤسسات الصناعية التي تقوم بالتزود بالمواد المدعمة الموجهة للاستهلاك العائلي بغير المسالك القانونية واستعمالها لأغراض مهنية.
تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة خلال النصف الثاني من شهر فيفري المنقضي من حجز 47 طنا من مادة السكر المدعم بجهة رواد، وذلك تنفيذا لبرنامج وزارة التجارة في التصدي للممارسات الاحتكارية لاسيما في مجال المواد المدعمة.
واكدت مصادر من الادارة الجهوية للتجارة اليوم الخميس لـ(وات) ان "الكميات المحجوزة من مادة السكر المدعم، تمت بعد اخضاع ثلاث مؤسسات صناعية ناشطة في مجال صناعة المرطبات والمستحضرات الغذائية للتدقيق في شراءاتها من المواد الاولية وخاصة من مادة السكر، حيث امكن الكشف عن ممارسات احتكارية جديدة ذات صلة بعملية التزود من تجار التفصيل بالجهة".
وأضافت أن "عملية الاحتكار تتم عبر وسيط يقوم بربط الصلة مع تجار التفصيل لتجميع كميات السكر الموجهة للاستهلاك العائلي بسعر 1200 مليم للكلغ الواحد بهدف بيعها لوحدات صناعية فضلا عن التفطن الى تعاطي نشاط تجاري باعتماد مؤسسة متوقفة عن العمل منذ سنة 1994 واصدار فواتير بيع مواد مدعمة بطرق ملتوية لا تتطابق مع الواقع".
وامكن في الغرض ايقاف ناقل لحسابه او لحساب الغير (ما يعرف بالدوارجي) بجهة رواد من ولاية اريانة يعتمد بيع مادة السكر المدعم لوحدات صناعية بعد تجميعها من تجار التفصيل بصفة غير قانونية وحجز نحو 47 طنا من مادة السكر لديه.
وقد اتخذت الادارة الجهوية للتجارة بأريانة الاجراءات القانونية في شانه واحالة ملفه للقضاء من اجل الاخلال بتراتيب الدعم واصدار فواتير غير مطابقة للواقع مع تكثيف المراقبة والتدقيق لدى المؤسسات الصناعية التي تقوم بالتزود بالمواد المدعمة الموجهة للاستهلاك العائلي بغير المسالك القانونية واستعمالها لأغراض مهنية.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-