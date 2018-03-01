أريانة: حجز 47 طنا من مادة السكر المدعم

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة خلال النصف الثاني من شهر فيفري المنقضي من حجز 47 طنا من مادة السكر المدعم بجهة رواد، وذلك تنفيذا لبرنامج وزارة التجارة في التصدي للممارسات الاحتكارية لاسيما في مجال المواد المدعمة.

واكدت مصادر من الادارة الجهوية للتجارة اليوم الخميس لـ(وات) ان "الكميات المحجوزة من مادة السكر المدعم، تمت بعد اخضاع ثلاث مؤسسات صناعية ناشطة في مجال صناعة المرطبات والمستحضرات الغذائية للتدقيق في شراءاتها من المواد الاولية وخاصة من مادة السكر، حيث امكن الكشف عن ممارسات احتكارية جديدة ذات صلة بعملية التزود من تجار التفصيل بالجهة".

وأضافت أن "عملية الاحتكار تتم عبر وسيط يقوم بربط الصلة مع تجار التفصيل لتجميع كميات السكر الموجهة للاستهلاك العائلي بسعر 1200 مليم للكلغ الواحد بهدف بيعها لوحدات صناعية فضلا عن التفطن الى تعاطي نشاط تجاري باعتماد مؤسسة متوقفة عن العمل منذ سنة 1994 واصدار فواتير بيع مواد مدعمة بطرق ملتوية لا تتطابق مع الواقع".

وامكن في الغرض ايقاف ناقل لحسابه او لحساب الغير (ما يعرف بالدوارجي) بجهة رواد من ولاية اريانة يعتمد بيع مادة السكر المدعم لوحدات صناعية بعد تجميعها من تجار التفصيل بصفة غير قانونية وحجز نحو 47 طنا من مادة السكر لديه.

وقد اتخذت الادارة الجهوية للتجارة بأريانة الاجراءات القانونية في شانه واحالة ملفه للقضاء من اجل الاخلال بتراتيب الدعم واصدار فواتير غير مطابقة للواقع مع تكثيف المراقبة والتدقيق لدى المؤسسات الصناعية التي تقوم بالتزود بالمواد المدعمة الموجهة للاستهلاك العائلي بغير المسالك القانونية واستعمالها لأغراض مهنية.