افتتاح أشغال الدورة 37 للجنة المرأة العربية

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تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، انطلقت، صباح اليوم الخميس 1 مارس 2018، أشغال الدورة 37 للجنة المرأة العربية التي تولت اليوم تونس رئاستها تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية"، وبحضور السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهياكل واللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وأكدت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، لدى إشرافها على افتتاح أشغال الدورة، الإرادة السياسية التونسية على دعم وتطوير مسيرة الدول العربية نحو مجتمعات آمنة في المنطقة العربية من أجل مستقبل أكثر استقرارا وسلاما تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنّ السلم والتنمية في مفهومهما الشامل لا يمكن أن يتحققا بمنأى عن الإيمان بالدور الأساسي للمرأة في إرساء السلام.
وأضافت في نفس السياق أنّ تونس ومن منطلق دعمها لمساهمة المرأة في إرساء الأمن والسلام قد حرصت على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والميزانيات والبرامج تكريسا لمبدأ المساواة بين الجنسين ودعما لجهود المرأة في تحقيق التنمية والأمن.
واستعرضت الوزيرة بالمناسبة أهم ما تم إنجازه على المستوى الوطني في مجال تكريس حقوق المرأة سواء على المستوى التشريعي لا سيما عبر المصادقة على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة أو على المستوى المؤسساتي خاصة من خلال إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، مبرزة جهود الوزارة في هذا المجال عبر وضع عديد الخطط والاستراتيجيات والبرامج ومن أهمها الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والأمن والسلام"، والاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفية (2017-2020)، والبرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية.
وتجدر الإشارة أن لجنة المرأة العربية ستناقش في جدول أعمالها في هذه الدورة عدد من القضايا الهامة المعنية بتمكين المرأة في المنطقة العربية، ومدى تقدم تنفيذ كل من أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030 وأجندة المرأة والأمن والسلام، ودور المرأة في القضاء على الإرهاب وتوفير مجتمعات آمنة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً عن برامج التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال تعزيز وتمكين المرأة.
ومن المنتظر أن تنبثق عن أعمال اللجنة بيان قرطاج.
تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، انطلقت، صباح اليوم الخميس 1 مارس 2018، أشغال الدورة 37 للجنة المرأة العربية التي تولت اليوم تونس رئاستها تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية"، وبحضور السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهياكل واللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وأكدت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، لدى إشرافها على افتتاح أشغال الدورة، الإرادة السياسية التونسية على دعم وتطوير مسيرة الدول العربية نحو مجتمعات آمنة في المنطقة العربية من أجل مستقبل أكثر استقرارا وسلاما تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنّ السلم والتنمية في مفهومهما الشامل لا يمكن أن يتحققا بمنأى عن الإيمان بالدور الأساسي للمرأة في إرساء السلام.
وأضافت في نفس السياق أنّ تونس ومن منطلق دعمها لمساهمة المرأة في إرساء الأمن والسلام قد حرصت على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والميزانيات والبرامج تكريسا لمبدأ المساواة بين الجنسين ودعما لجهود المرأة في تحقيق التنمية والأمن.
واستعرضت الوزيرة بالمناسبة أهم ما تم إنجازه على المستوى الوطني في مجال تكريس حقوق المرأة سواء على المستوى التشريعي لا سيما عبر المصادقة على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة أو على المستوى المؤسساتي خاصة من خلال إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، مبرزة جهود الوزارة في هذا المجال عبر وضع عديد الخطط والاستراتيجيات والبرامج ومن أهمها الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والأمن والسلام"، والاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفية (2017-2020)، والبرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية.
وتجدر الإشارة أن لجنة المرأة العربية ستناقش في جدول أعمالها في هذه الدورة عدد من القضايا الهامة المعنية بتمكين المرأة في المنطقة العربية، ومدى تقدم تنفيذ كل من أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030 وأجندة المرأة والأمن والسلام، ودور المرأة في القضاء على الإرهاب وتوفير مجتمعات آمنة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً عن برامج التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال تعزيز وتمكين المرأة.
ومن المنتظر أن تنبثق عن أعمال اللجنة بيان قرطاج.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-