قفصة: المباركي يعلن ايقاف الحوار مع معتصمي الحوض المنجمي

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مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عادل عكرمي
عقد صباح اليوم بوعلي المباركي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل ندوة صحفية بمقر ولاية قفصة بعد 3 ايام من الحوارات الطويلة والمضنية مع المعتصمين بالحوض المنجمي وغيرهم من شباب بقية المعتمديات تمحورت حول الاجراءات والقرارات المعلنة خلال المجلس الوزاري ليوم 23 فيفري الماضي وقد اعلن المباركي عن ايقاف الحوار مع المعتصمين مشيرا بصفة خاصة الى وقوفه على ازمة ثقة عميقة جدا بين شباب الجهة والحكومات المتعاقبة منذ الثورة مضيفا انه اصطدم بأشياء لم يكن يتوقعها منها عدة وعود ومحاضر جلسات كان وراءها مسؤولون منذ سنوات ولكنها لم تنفذ وهو ما جعل المعتصمين يعتبرون مشروع الاتفاق الجديد مع الحكومة مجرد وعود ايضا ملاحظا من جهة اخرى ان المعتصمين كانت لهم مطالب ارفع مع تمسكهم بتفاصيل ليست الاجابة عنها من مشمولاته منتهيا الى ان الحوار لا يمكن ان يتواصل الى ما لا نهاية له مذكرا بان عودة انتاج الفسفاط كانت هي الاساس للتوجه نحو امضاء مشروع الاتفاق مع الحكومة وهو ما لم يكن متاحا من خلال الحوارات المنجزة مع المعتصمين وأضاف المباركي انه سيتم اعلام الحكومة بتفاصيل الحوارات و ان الاتحاد لم يعد مسؤولا عن مواصلتها ووجه المباركي رسالة الى اهالي جهة قفصة داعيا من خلالها الى الحفاظ على شركة فسفاط قفصة ومحذرا من التداعيات السلبية لتوقف الانتاج ودعا الحكومة الى التحرك بسرعة للبحث عن حلول ناجعة للجهة والقطع مع مخلفات الماضي وذلك حتى لا تخرج الامور عن السيطرة .
مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عادل عكرمي
عقد صباح اليوم بوعلي المباركي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل ندوة صحفية بمقر ولاية قفصة بعد 3 ايام من الحوارات الطويلة والمضنية مع المعتصمين بالحوض المنجمي وغيرهم من شباب بقية المعتمديات تمحورت حول الاجراءات والقرارات المعلنة خلال المجلس الوزاري ليوم 23 فيفري الماضي وقد اعلن المباركي عن ايقاف الحوار مع المعتصمين مشيرا بصفة خاصة الى وقوفه على ازمة ثقة عميقة جدا بين شباب الجهة والحكومات المتعاقبة منذ الثورة مضيفا انه اصطدم بأشياء لم يكن يتوقعها منها عدة وعود ومحاضر جلسات كان وراءها مسؤولون منذ سنوات ولكنها لم تنفذ وهو ما جعل المعتصمين يعتبرون مشروع الاتفاق الجديد مع الحكومة مجرد وعود ايضا ملاحظا من جهة اخرى ان المعتصمين كانت لهم مطالب ارفع مع تمسكهم بتفاصيل ليست الاجابة عنها من مشمولاته منتهيا الى ان الحوار لا يمكن ان يتواصل الى ما لا نهاية له مذكرا بان عودة انتاج الفسفاط كانت هي الاساس للتوجه نحو امضاء مشروع الاتفاق مع الحكومة وهو ما لم يكن متاحا من خلال الحوارات المنجزة مع المعتصمين وأضاف المباركي انه سيتم اعلام الحكومة بتفاصيل الحوارات و ان الاتحاد لم يعد مسؤولا عن مواصلتها ووجه المباركي رسالة الى اهالي جهة قفصة داعيا من خلالها الى الحفاظ على شركة فسفاط قفصة ومحذرا من التداعيات السلبية لتوقف الانتاج ودعا الحكومة الى التحرك بسرعة للبحث عن حلول ناجعة للجهة والقطع مع مخلفات الماضي وذلك حتى لا تخرج الامور عن السيطرة .
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-