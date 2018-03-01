قفصة: المباركي يعلن ايقاف الحوار مع معتصمي الحوض المنجمي

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عادل عكرمي

عقد صباح اليوم بوعلي المباركي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل ندوة صحفية بمقر ولاية قفصة بعد 3 ايام من الحوارات الطويلة والمضنية مع المعتصمين بالحوض المنجمي وغيرهم من شباب بقية المعتمديات تمحورت حول الاجراءات والقرارات المعلنة خلال المجلس الوزاري ليوم 23 فيفري الماضي وقد اعلن المباركي عن ايقاف الحوار مع المعتصمين مشيرا بصفة خاصة الى وقوفه على ازمة ثقة عميقة جدا بين شباب الجهة والحكومات المتعاقبة منذ الثورة مضيفا انه اصطدم بأشياء لم يكن يتوقعها منها عدة وعود ومحاضر جلسات كان وراءها مسؤولون منذ سنوات ولكنها لم تنفذ وهو ما جعل المعتصمين يعتبرون مشروع الاتفاق الجديد مع الحكومة مجرد وعود ايضا ملاحظا من جهة اخرى ان المعتصمين كانت لهم مطالب ارفع مع تمسكهم بتفاصيل ليست الاجابة عنها من مشمولاته منتهيا الى ان الحوار لا يمكن ان يتواصل الى ما لا نهاية له مذكرا بان عودة انتاج الفسفاط كانت هي الاساس للتوجه نحو امضاء مشروع الاتفاق مع الحكومة وهو ما لم يكن متاحا من خلال الحوارات المنجزة مع المعتصمين وأضاف المباركي انه سيتم اعلام الحكومة بتفاصيل الحوارات و ان الاتحاد لم يعد مسؤولا عن مواصلتها ووجه المباركي رسالة الى اهالي جهة قفصة داعيا من خلالها الى الحفاظ على شركة فسفاط قفصة ومحذرا من التداعيات السلبية لتوقف الانتاج ودعا الحكومة الى التحرك بسرعة للبحث عن حلول ناجعة للجهة والقطع مع مخلفات الماضي وذلك حتى لا تخرج الامور عن السيطرة .