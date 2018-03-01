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يوم الخميس 01 مارس 2018
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التمديد في فترة التخفيضات الشتوية إلى يوم 18 مارس 2018
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الأولى
التمديد في فترة التخفيضات الشتوية إلى يوم 18 مارس 2018
01 مارس 2018 | 11:56

"تمّ التمديد في فترة موسم التخفيضات لشتاء 2018 بأسبوعين تنطلق بداية من يوم 4 مارس وإلى غاية 18 مارس 2018 بدخول الغاية" بطلب من المهنة، بحسب بلاغ أصدرته وزارة التجارة، الخميس.

وذكّر المصدر ذاته أنّه على "المهنيين التقيّد بالأطر القانونيّة المنظّمة لهذه التظاهرة التجاريّة وخاصّة ما تعلّق بأحكام القانون عدد 40 لسنة 1998 الخاصّ بطرق البيع والإشهار التجاري إلى جانب بقيّة النصوص القانونيّة ذات الصلة بحماية المستهلك وضمان شفافيّة المعاملات التجاريّة ونزاهتها".

وذكّرت الوزارة "بحقّ المستهلك في الانتفاع بنسبة دنيا للتخفيضات لا تقلّ عن 20 بالمائة وبحقّه في الفوترة وفي الضمان وخدمات ما بعد البيع وأنّ كلّ مخالفة تقع معاينتها وتتبعها وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998".

ولمزيد الإرشادات تضع الوزارة على ذمّة العموم موقعها الإلكتروني:

   -www.commerce.gov.tn

   -الرقم الأخضر للمراقبة الإقتصاديّة: 191 100 80

-الإدارات الجهويّة للتجارة وفق الأرقام المضمّنة بالموقع الرسمي للوزارة.

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الأولى
التمديد في فترة التخفيضات الشتوية إلى يوم 18 مارس 2018
01 مارس 2018 | 11:56

"تمّ التمديد في فترة موسم التخفيضات لشتاء 2018 بأسبوعين تنطلق بداية من يوم 4 مارس وإلى غاية 18 مارس 2018 بدخول الغاية" بطلب من المهنة، بحسب بلاغ أصدرته وزارة التجارة، الخميس.

وذكّر المصدر ذاته أنّه على "المهنيين التقيّد بالأطر القانونيّة المنظّمة لهذه التظاهرة التجاريّة وخاصّة ما تعلّق بأحكام القانون عدد 40 لسنة 1998 الخاصّ بطرق البيع والإشهار التجاري إلى جانب بقيّة النصوص القانونيّة ذات الصلة بحماية المستهلك وضمان شفافيّة المعاملات التجاريّة ونزاهتها".

وذكّرت الوزارة "بحقّ المستهلك في الانتفاع بنسبة دنيا للتخفيضات لا تقلّ عن 20 بالمائة وبحقّه في الفوترة وفي الضمان وخدمات ما بعد البيع وأنّ كلّ مخالفة تقع معاينتها وتتبعها وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998".

ولمزيد الإرشادات تضع الوزارة على ذمّة العموم موقعها الإلكتروني:

   -www.commerce.gov.tn

   -الرقم الأخضر للمراقبة الإقتصاديّة: 191 100 80

-الإدارات الجهويّة للتجارة وفق الأرقام المضمّنة بالموقع الرسمي للوزارة.

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