التمديد في فترة التخفيضات الشتوية إلى يوم 18 مارس 2018

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"تمّ التمديد في فترة موسم التخفيضات لشتاء 2018 بأسبوعين تنطلق بداية من يوم 4 مارس وإلى غاية 18 مارس 2018 بدخول الغاية" بطلب من المهنة، بحسب بلاغ أصدرته وزارة التجارة، الخميس.
وذكّر المصدر ذاته أنّه على "المهنيين التقيّد بالأطر القانونيّة المنظّمة لهذه التظاهرة التجاريّة وخاصّة ما تعلّق بأحكام القانون عدد 40 لسنة 1998 الخاصّ بطرق البيع والإشهار التجاري إلى جانب بقيّة النصوص القانونيّة ذات الصلة بحماية المستهلك وضمان شفافيّة المعاملات التجاريّة ونزاهتها".
وذكّرت الوزارة "بحقّ المستهلك في الانتفاع بنسبة دنيا للتخفيضات لا تقلّ عن 20 بالمائة وبحقّه في الفوترة وفي الضمان وخدمات ما بعد البيع وأنّ كلّ مخالفة تقع معاينتها وتتبعها وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998".
ولمزيد الإرشادات تضع الوزارة على ذمّة العموم موقعها الإلكتروني:
-www.commerce.gov.tn
-الرقم الأخضر للمراقبة الإقتصاديّة: 191 100 80
-الإدارات الجهويّة للتجارة وفق الأرقام المضمّنة بالموقع الرسمي للوزارة.
"تمّ التمديد في فترة موسم التخفيضات لشتاء 2018 بأسبوعين تنطلق بداية من يوم 4 مارس وإلى غاية 18 مارس 2018 بدخول الغاية" بطلب من المهنة، بحسب بلاغ أصدرته وزارة التجارة، الخميس.
وذكّر المصدر ذاته أنّه على "المهنيين التقيّد بالأطر القانونيّة المنظّمة لهذه التظاهرة التجاريّة وخاصّة ما تعلّق بأحكام القانون عدد 40 لسنة 1998 الخاصّ بطرق البيع والإشهار التجاري إلى جانب بقيّة النصوص القانونيّة ذات الصلة بحماية المستهلك وضمان شفافيّة المعاملات التجاريّة ونزاهتها".
وذكّرت الوزارة "بحقّ المستهلك في الانتفاع بنسبة دنيا للتخفيضات لا تقلّ عن 20 بالمائة وبحقّه في الفوترة وفي الضمان وخدمات ما بعد البيع وأنّ كلّ مخالفة تقع معاينتها وتتبعها وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998".
ولمزيد الإرشادات تضع الوزارة على ذمّة العموم موقعها الإلكتروني:
-www.commerce.gov.tn
-الرقم الأخضر للمراقبة الإقتصاديّة: 191 100 80
-الإدارات الجهويّة للتجارة وفق الأرقام المضمّنة بالموقع الرسمي للوزارة.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-