بالفيديو... الأمن الموريتاني يمنع حارس أردوغان المسلح من مرافقته للقاء الرئيس

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قام الحرس الشخصي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بإبعاد أحد الحراس المسلحين الشخصيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنعه من دخول قاعة الشرف بالمطار. ووفقا لما نشرته وكالة "الأخبار" الموريتانية، حاول الحارس الشخصي لأردوغان دخول القاعة حاملا سلاحه، ليتم منعه وإبعاده عن القاعة.
وحاول عناصر حرس الرئيس التركي السيطرة على البوابة وإدخال بقية الوفد التركي من وزراء ورجال أمن، إلا أن الحرس الجمهوري الموريتاني رفض السماح لهم بالدخول.
ورافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته للعاصمة الموريتانية نواكشوط العشرات من رجال الأمن الأتراك.
ووصل إردوغان إلى نواكشوط في زيارة تستغرق بضع ساعات ضمن جولته في أفريقيا والتي بدأها بزيارة الجزائر ثم موريتانيا على أن يتوجه للسنغال في المحطة الثالثة قبل أن يختتمها بزيارة مالي.
وتعد الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس تركى لموريتانيا، ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة مباحثات بين الرئيسين وتوقيع اتفاقات تعاون بشأن الصيد البحري والاقتصاد البحري والزراعة وتعزيز وحماية الاستثمارات والسياحة والتعاون في مجال المحروقات والمناجم.
قام الحرس الشخصي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بإبعاد أحد الحراس المسلحين الشخصيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنعه من دخول قاعة الشرف بالمطار. ووفقا لما نشرته وكالة "الأخبار" الموريتانية، حاول الحارس الشخصي لأردوغان دخول القاعة حاملا سلاحه، ليتم منعه وإبعاده عن القاعة.
وحاول عناصر حرس الرئيس التركي السيطرة على البوابة وإدخال بقية الوفد التركي من وزراء ورجال أمن، إلا أن الحرس الجمهوري الموريتاني رفض السماح لهم بالدخول.
ورافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته للعاصمة الموريتانية نواكشوط العشرات من رجال الأمن الأتراك.
ووصل إردوغان إلى نواكشوط في زيارة تستغرق بضع ساعات ضمن جولته في أفريقيا والتي بدأها بزيارة الجزائر ثم موريتانيا على أن يتوجه للسنغال في المحطة الثالثة قبل أن يختتمها بزيارة مالي.
وتعد الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس تركى لموريتانيا، ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة مباحثات بين الرئيسين وتوقيع اتفاقات تعاون بشأن الصيد البحري والاقتصاد البحري والزراعة وتعزيز وحماية الاستثمارات والسياحة والتعاون في مجال المحروقات والمناجم.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-