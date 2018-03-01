بالفيديو... الأمن الموريتاني يمنع حارس أردوغان المسلح من مرافقته للقاء الرئيس

قام الحرس الشخصي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بإبعاد أحد الحراس المسلحين الشخصيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنعه من دخول قاعة الشرف بالمطار. ووفقا لما نشرته وكالة "الأخبار" الموريتانية، حاول الحارس الشخصي لأردوغان دخول القاعة حاملا سلاحه، ليتم منعه وإبعاده عن القاعة.

وحاول عناصر حرس الرئيس التركي السيطرة على البوابة وإدخال بقية الوفد التركي من وزراء ورجال أمن، إلا أن الحرس الجمهوري الموريتاني رفض السماح لهم بالدخول.

ورافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته للعاصمة الموريتانية نواكشوط العشرات من رجال الأمن الأتراك.

ووصل إردوغان إلى نواكشوط في زيارة تستغرق بضع ساعات ضمن جولته في أفريقيا والتي بدأها بزيارة الجزائر ثم موريتانيا على أن يتوجه للسنغال في المحطة الثالثة قبل أن يختتمها بزيارة مالي.

وتعد الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس تركى لموريتانيا، ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة مباحثات بين الرئيسين وتوقيع اتفاقات تعاون بشأن الصيد البحري والاقتصاد البحري والزراعة وتعزيز وحماية الاستثمارات والسياحة والتعاون في مجال المحروقات والمناجم.