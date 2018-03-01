السعودية.. أول ماراثون نسائي بمكة "وفق الضوابط الشرعية"

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تستضيف مكة المكرمة غربي السعودية، في أفريل القادم ماراثونا نسائيا، يعد الأول الذي يقام بها. وقالت جريدة "عكاظ" المحلية اليوم الخميس، إن نادي الوحدة سيستضيف يوم الجمعة 6 أفريل القادم في الصالة المغلقة بمقره بحي العمرة الماراثون النسائي الأول بمكة.
وبينت أن الماراثون يقام تحت رعاية وكيل الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وذلك بالتعاون مع فريق حور مكة التطوعي الذي سيشرف على البطولة.
وقالت عبير عبد الوهاب، رئيسة الفريق التطوعي حور مكة: إنهم حصلوا على الموافقات الرسمية لإقامة الماراثون. وبينت أن "الماراثون سيقام وفق الضوابط الشرعية بالصالة المغلقة لنادي الوحدة".
وأوضحت إن المشاركات في هذا الماراثون من سن 18عاما. وأشارت إلى أن هناك جوائز مالية للفائزات (ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية). وقال رئيس نادي الوحدة أحمد طيب إنه سيسخر كل الإمكانات لنجاح الماراثون، لا سيما أنه يعد الأول في مكة.
ويعد إقامة ماراثون نسائي للجري أمر نادر في المملكة، وسبق أن أقيمت ماراثونات نسائية محدودة غير رسمية للهواة، فيما تعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها ماراثون في مكة. وتعتزم السعودية إقامة أول ماراثون نسائي رسمي للعداءات السعوديات العام القادم. وكان رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى هادي القحطاني قد كشف في تصريح، الأحد الماضي، عن "مشاركة العداءات السعوديات في ماراثون العام القادم، على أن يتم اعتماد مشاركتهن بعد شهرين".
ونظمت الهيئة العامة للرياضة السبت الماضي أول ماراثون رسمي للرجال، شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، وكذلك عدائين دوليين من مختلف دول العالم. وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من جوان المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.
تستضيف مكة المكرمة غربي السعودية، في أفريل القادم ماراثونا نسائيا، يعد الأول الذي يقام بها. وقالت جريدة "عكاظ" المحلية اليوم الخميس، إن نادي الوحدة سيستضيف يوم الجمعة 6 أفريل القادم في الصالة المغلقة بمقره بحي العمرة الماراثون النسائي الأول بمكة.
وبينت أن الماراثون يقام تحت رعاية وكيل الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وذلك بالتعاون مع فريق حور مكة التطوعي الذي سيشرف على البطولة.
وقالت عبير عبد الوهاب، رئيسة الفريق التطوعي حور مكة: إنهم حصلوا على الموافقات الرسمية لإقامة الماراثون. وبينت أن "الماراثون سيقام وفق الضوابط الشرعية بالصالة المغلقة لنادي الوحدة".
وأوضحت إن المشاركات في هذا الماراثون من سن 18عاما. وأشارت إلى أن هناك جوائز مالية للفائزات (ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية). وقال رئيس نادي الوحدة أحمد طيب إنه سيسخر كل الإمكانات لنجاح الماراثون، لا سيما أنه يعد الأول في مكة.
ويعد إقامة ماراثون نسائي للجري أمر نادر في المملكة، وسبق أن أقيمت ماراثونات نسائية محدودة غير رسمية للهواة، فيما تعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها ماراثون في مكة. وتعتزم السعودية إقامة أول ماراثون نسائي رسمي للعداءات السعوديات العام القادم. وكان رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى هادي القحطاني قد كشف في تصريح، الأحد الماضي، عن "مشاركة العداءات السعوديات في ماراثون العام القادم، على أن يتم اعتماد مشاركتهن بعد شهرين".
ونظمت الهيئة العامة للرياضة السبت الماضي أول ماراثون رسمي للرجال، شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، وكذلك عدائين دوليين من مختلف دول العالم. وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من جوان المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-