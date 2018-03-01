السعودية.. أول ماراثون نسائي بمكة "وفق الضوابط الشرعية"

تستضيف مكة المكرمة غربي السعودية، في أفريل القادم ماراثونا نسائيا، يعد الأول الذي يقام بها. وقالت جريدة "عكاظ" المحلية اليوم الخميس، إن نادي الوحدة سيستضيف يوم الجمعة 6 أفريل القادم في الصالة المغلقة بمقره بحي العمرة الماراثون النسائي الأول بمكة.

وبينت أن الماراثون يقام تحت رعاية وكيل الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وذلك بالتعاون مع فريق حور مكة التطوعي الذي سيشرف على البطولة.

وقالت عبير عبد الوهاب، رئيسة الفريق التطوعي حور مكة: إنهم حصلوا على الموافقات الرسمية لإقامة الماراثون. وبينت أن "الماراثون سيقام وفق الضوابط الشرعية بالصالة المغلقة لنادي الوحدة".

وأوضحت إن المشاركات في هذا الماراثون من سن 18عاما. وأشارت إلى أن هناك جوائز مالية للفائزات (ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية). وقال رئيس نادي الوحدة أحمد طيب إنه سيسخر كل الإمكانات لنجاح الماراثون، لا سيما أنه يعد الأول في مكة.

ويعد إقامة ماراثون نسائي للجري أمر نادر في المملكة، وسبق أن أقيمت ماراثونات نسائية محدودة غير رسمية للهواة، فيما تعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها ماراثون في مكة. وتعتزم السعودية إقامة أول ماراثون نسائي رسمي للعداءات السعوديات العام القادم. وكان رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى هادي القحطاني قد كشف في تصريح، الأحد الماضي، عن "مشاركة العداءات السعوديات في ماراثون العام القادم، على أن يتم اعتماد مشاركتهن بعد شهرين".

ونظمت الهيئة العامة للرياضة السبت الماضي أول ماراثون رسمي للرجال، شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، وكذلك عدائين دوليين من مختلف دول العالم. وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من جوان المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.