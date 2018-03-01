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يوم الخميس 01 مارس 2018
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نتائج مؤتمر نقابة التعليم الثانوي ببوحجلة
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شروق الجهات
نتائج مؤتمر نقابة التعليم الثانوي ببوحجلة
01 مارس 2018 | 11:11

الشروق اون لاين - مكتب القيروان - أيمن محرزي

ترشحت لانتخابات مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوحجلة من ولاية القيروان قائمتان وهما قائمة حشاد وقائمة النضال النقابي.

وتضم دائرة بوحجلة 315 منخرطا  وبلغ عدد الاصوات المصرح بها 275 صوتا فيما بلغ عدد  الاوراق الملغاة 13.

وأسفرت النتائج عن انتخاب سبعة نقابين وهم فرج عماري ومحمد الحمداوي ومحمد الطاهر بن مبارك وعادل مهدي وهادي الغريبي وعادل وصيفي ويمينة دريهمي فطناسي.

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شروق الجهات
نتائج مؤتمر نقابة التعليم الثانوي ببوحجلة
01 مارس 2018 | 11:11

الشروق اون لاين - مكتب القيروان - أيمن محرزي

ترشحت لانتخابات مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوحجلة من ولاية القيروان قائمتان وهما قائمة حشاد وقائمة النضال النقابي.

وتضم دائرة بوحجلة 315 منخرطا  وبلغ عدد الاصوات المصرح بها 275 صوتا فيما بلغ عدد  الاوراق الملغاة 13.

وأسفرت النتائج عن انتخاب سبعة نقابين وهم فرج عماري ومحمد الحمداوي ومحمد الطاهر بن مبارك وعادل مهدي وهادي الغريبي وعادل وصيفي ويمينة دريهمي فطناسي.

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عبد الحميد الرياحي
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