بنزرت: تسليم 260 مسكن اجتماعي وتوزيع منح تحسين السكن

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تم الى حدود فيفري المنقضي تسليم 260 مسكنا اجتماعيا بولاية بنزرت، شملت حوالي 70 بالمائة منها المعتمديات ذات الاولوية بالجهة على غرار جومين وغزالة وسجنان، وفق تاكيد مصالح الخلية الجهوية للسكن الاجتماعي.
واضافت ذات المصالح ان "88 مسكنا اجتماعيا يجري استكمالها حاليا وبنسق متقدم جدا في الانجاز، وسيتم تسليمها لأصحابها مباشرة اثر الانهاء من عملية الانجاز"، واشار الى انه "سيتم بالتوازي، تسريع اعداد العقود الخاصة بالمنازل وتسليمها على غرار الموكب الذي اقيم نهاية السنة المنقضية بمقر الولاية وتم خلاله تسليم ما يوازي 215 عقد تمليك لأصحابها من ذوي الدخل المحدود والمعوزين".
ومن جهة ثانية، تولت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي، تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر، تسليم 240 الف دينار، في شكل منح تحسين سكن لفائدة 152 عائلة.
وبالنسبة لبرنامج تحسين النواة السكنية، وافقت اللجنتين الوطنية والجهوية على 120 ملفا، وسيتم الاستجابة لها في الفترة المقبلة، وفق نفس المصدر.
تم الى حدود فيفري المنقضي تسليم 260 مسكنا اجتماعيا بولاية بنزرت، شملت حوالي 70 بالمائة منها المعتمديات ذات الاولوية بالجهة على غرار جومين وغزالة وسجنان، وفق تاكيد مصالح الخلية الجهوية للسكن الاجتماعي.
واضافت ذات المصالح ان "88 مسكنا اجتماعيا يجري استكمالها حاليا وبنسق متقدم جدا في الانجاز، وسيتم تسليمها لأصحابها مباشرة اثر الانهاء من عملية الانجاز"، واشار الى انه "سيتم بالتوازي، تسريع اعداد العقود الخاصة بالمنازل وتسليمها على غرار الموكب الذي اقيم نهاية السنة المنقضية بمقر الولاية وتم خلاله تسليم ما يوازي 215 عقد تمليك لأصحابها من ذوي الدخل المحدود والمعوزين".
ومن جهة ثانية، تولت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي، تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر، تسليم 240 الف دينار، في شكل منح تحسين سكن لفائدة 152 عائلة.
وبالنسبة لبرنامج تحسين النواة السكنية، وافقت اللجنتين الوطنية والجهوية على 120 ملفا، وسيتم الاستجابة لها في الفترة المقبلة، وفق نفس المصدر.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-