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يوم الخميس 01 مارس 2018
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بنزرت: تسليم 260 مسكن اجتماعي وتوزيع منح تحسين السكن
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شروق الجهات
بنزرت: تسليم 260 مسكن اجتماعي وتوزيع منح تحسين السكن
01 مارس 2018 | 10:33

تم الى حدود فيفري المنقضي تسليم 260 مسكنا اجتماعيا بولاية بنزرت، شملت حوالي 70 بالمائة منها المعتمديات ذات الاولوية بالجهة على غرار جومين وغزالة وسجنان، وفق تاكيد مصالح الخلية الجهوية للسكن الاجتماعي.

واضافت ذات المصالح ان "88 مسكنا اجتماعيا يجري استكمالها حاليا وبنسق متقدم جدا في الانجاز، وسيتم تسليمها لأصحابها مباشرة اثر الانهاء من عملية الانجاز"، واشار الى انه "سيتم بالتوازي، تسريع اعداد العقود الخاصة بالمنازل وتسليمها على غرار الموكب الذي اقيم نهاية السنة المنقضية بمقر الولاية وتم خلاله تسليم ما يوازي 215 عقد تمليك لأصحابها من ذوي الدخل المحدود والمعوزين".

ومن جهة ثانية، تولت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي، تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر، تسليم 240 الف دينار، في شكل منح تحسين سكن لفائدة 152 عائلة.

وبالنسبة لبرنامج تحسين النواة السكنية، وافقت اللجنتين الوطنية والجهوية على 120 ملفا، وسيتم الاستجابة لها في الفترة المقبلة، وفق نفس المصدر.

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شروق الجهات
بنزرت: تسليم 260 مسكن اجتماعي وتوزيع منح تحسين السكن
01 مارس 2018 | 10:33

تم الى حدود فيفري المنقضي تسليم 260 مسكنا اجتماعيا بولاية بنزرت، شملت حوالي 70 بالمائة منها المعتمديات ذات الاولوية بالجهة على غرار جومين وغزالة وسجنان، وفق تاكيد مصالح الخلية الجهوية للسكن الاجتماعي.

واضافت ذات المصالح ان "88 مسكنا اجتماعيا يجري استكمالها حاليا وبنسق متقدم جدا في الانجاز، وسيتم تسليمها لأصحابها مباشرة اثر الانهاء من عملية الانجاز"، واشار الى انه "سيتم بالتوازي، تسريع اعداد العقود الخاصة بالمنازل وتسليمها على غرار الموكب الذي اقيم نهاية السنة المنقضية بمقر الولاية وتم خلاله تسليم ما يوازي 215 عقد تمليك لأصحابها من ذوي الدخل المحدود والمعوزين".

ومن جهة ثانية، تولت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي، تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر، تسليم 240 الف دينار، في شكل منح تحسين سكن لفائدة 152 عائلة.

وبالنسبة لبرنامج تحسين النواة السكنية، وافقت اللجنتين الوطنية والجهوية على 120 ملفا، وسيتم الاستجابة لها في الفترة المقبلة، وفق نفس المصدر.

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