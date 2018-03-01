سيدي بوزيد: يوم دراسي حول تسعيرة مياه الري

سيدي بوزيد - الشروق اونلاين

مثل موضوع مراجعة سياسة تسعيرة مياه الري بالمناطق السقوية العمومية محور يوم دراسي نظمته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد بالمركب الشبابي 17 ديسمبر.

وقد اكد كمال شعبان عن مكتب الدراسات ان الهدف من هذه الدراسة هو ادراج سياسة تضمن تثمين مياه الري وديمومة المناطق السقوية ووضع خطة اتخاذ إجراءات لتفادى الاشكاليات التي يمكن ان تساهم في اندثار المناطق السوقية ونضوب المائدة المائية وذلك نتيجة عدم التوازن بين الكلفة الحقيقية للمياه والمعاليم التي يدفعها المنتفعين.