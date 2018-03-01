بوحجلة: فتاة الـ18 سنة تحاول الانتحار بشرب كمية من الادوية

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: أقدمت عشية أمس فتاة تبلغ من العمر 18 سنة على محاولة انتحار من خلال شرب كمية من الأدوية بمنزلهم الكائن بجهينة الشمالية من معتمدية بوحجلة وقد تم نقلها من طرف عائلتها الى مستشفى بوحجلة ومنه الى مستشفى الاغالبة بالقيروان عبر سيارة الإنعاش الطبي في حالة حرجة حسب مصدر طبي.

هذا و تعود الأسباب الى مشاكل عائلية حسب المعطيات المتوفرة.

نشير إلى انها الحالة الثالثة لمحاولات الانتحار في ظرف أسبوع واحد بمعتمدية بوحجلة.