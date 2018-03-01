بوحجلة: فتاة الـ18 سنة تحاول الانتحار بشرب كمية من الادوية

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القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: أقدمت عشية أمس فتاة تبلغ من العمر 18 سنة على محاولة انتحار من خلال شرب كمية من الأدوية بمنزلهم الكائن بجهينة الشمالية من معتمدية بوحجلة وقد تم نقلها من طرف عائلتها الى مستشفى بوحجلة ومنه الى مستشفى الاغالبة بالقيروان عبر سيارة الإنعاش الطبي في حالة حرجة حسب مصدر طبي.
هذا و تعود الأسباب الى مشاكل عائلية حسب المعطيات المتوفرة.
نشير إلى انها الحالة الثالثة لمحاولات الانتحار في ظرف أسبوع واحد بمعتمدية بوحجلة.
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: أقدمت عشية أمس فتاة تبلغ من العمر 18 سنة على محاولة انتحار من خلال شرب كمية من الأدوية بمنزلهم الكائن بجهينة الشمالية من معتمدية بوحجلة وقد تم نقلها من طرف عائلتها الى مستشفى بوحجلة ومنه الى مستشفى الاغالبة بالقيروان عبر سيارة الإنعاش الطبي في حالة حرجة حسب مصدر طبي.
هذا و تعود الأسباب الى مشاكل عائلية حسب المعطيات المتوفرة.
نشير إلى انها الحالة الثالثة لمحاولات الانتحار في ظرف أسبوع واحد بمعتمدية بوحجلة.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-