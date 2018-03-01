الكشف عن سبب اختفاء موقع صراحة

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اختفى تطبيق "صراحة" فجأة من متاجر تطبيقات الهواتف الذكية "غوغل بلاي" و "آبل ستور" على الرغم من النجاح الكبير الذي ناله منذ إطلاقه في نهاية 2016 حتى وصل إلى 300 مليون مستخدم. وتصدر خبر الإيقاف مواقع التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن السبب.
من جهته، أكد صاحب هذا التطبيق العالمي، الشاب السعودي زين العابدين توفيق تفاؤله بعودة التطبيق سريعاً والتوصل إلى فهم إيجابي، مستغرباً من الإيقاف غير المبرر، حيث تم تصميم التطبيق للتعليقات البناءة والانتقاد الهادف.
فقد تقدمت سيدة أسترالية بدعوى بشأن تلقي ابنتها رسالة تحمل عبارات مسيئة من خلال التطبيق. وفور معرفة منصة "صراحة" بذلك قامت بالتأكد من الموضوع، وتعرف نظام الحماية فوراً على الكلمة المسيئة في تلك الرسالة، وقام بمنع وصولها لوجهتها وحذفها.
كما بيّن زين العابدين أن هذه القضية كانت سبباً لتوقف التطبيق، نافياً وجود قضايا أخرى وراء ما حدث. وأوضح أن التطبيق يعتمد على إتاحة الفرصة للأصدقاء أن يعبروا عن آرائهم بصراحة في صديقهم دون أن يعرف هوياتهم.
وأصدرت غوغل بياناً بعد إزالة "صراحة" من متجرها قائلة: "في حين أننا لا نعلق على تطبيقات محددة، تم تصميم سياسات غوغل بلاي لتوفير تجربة رائعة للمستخدمين، ونحن نبذل قصارى جهدنا للعمل بشكل وثيق مع مطوري البرامج لضمان التزامهم بسياساتنا".
وكانت كاترينا كولينز من أستراليا، منزعجة من رسائل مجهولة تلقتها ابنتها، البالغة من العمر 13 عاماً، عبر هذا التطبيق، وقالت إن مضمونها حمل دعوة إلى قتل نفسها، ولغة وصفتها "بالكريهة والمسيئة"، فدعت إلى حذف "صراحة".
كذلك أوضح حساب تطبيق "صراحة" أن النظم المتقدمة التي يستخدمها في تحري الكلمات المسيئة وإلغائها فاعلة للغاية وقادرة على منع مثل هذه الرسائل، مؤكداً استمراره في تتبع أفضل ما يصدر في العالم من هذه النظم لتفعيلها في المنصة.
اختفى تطبيق "صراحة" فجأة من متاجر تطبيقات الهواتف الذكية "غوغل بلاي" و "آبل ستور" على الرغم من النجاح الكبير الذي ناله منذ إطلاقه في نهاية 2016 حتى وصل إلى 300 مليون مستخدم. وتصدر خبر الإيقاف مواقع التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن السبب.
من جهته، أكد صاحب هذا التطبيق العالمي، الشاب السعودي زين العابدين توفيق تفاؤله بعودة التطبيق سريعاً والتوصل إلى فهم إيجابي، مستغرباً من الإيقاف غير المبرر، حيث تم تصميم التطبيق للتعليقات البناءة والانتقاد الهادف.
فقد تقدمت سيدة أسترالية بدعوى بشأن تلقي ابنتها رسالة تحمل عبارات مسيئة من خلال التطبيق. وفور معرفة منصة "صراحة" بذلك قامت بالتأكد من الموضوع، وتعرف نظام الحماية فوراً على الكلمة المسيئة في تلك الرسالة، وقام بمنع وصولها لوجهتها وحذفها.
كما بيّن زين العابدين أن هذه القضية كانت سبباً لتوقف التطبيق، نافياً وجود قضايا أخرى وراء ما حدث. وأوضح أن التطبيق يعتمد على إتاحة الفرصة للأصدقاء أن يعبروا عن آرائهم بصراحة في صديقهم دون أن يعرف هوياتهم.
وأصدرت غوغل بياناً بعد إزالة "صراحة" من متجرها قائلة: "في حين أننا لا نعلق على تطبيقات محددة، تم تصميم سياسات غوغل بلاي لتوفير تجربة رائعة للمستخدمين، ونحن نبذل قصارى جهدنا للعمل بشكل وثيق مع مطوري البرامج لضمان التزامهم بسياساتنا".
وكانت كاترينا كولينز من أستراليا، منزعجة من رسائل مجهولة تلقتها ابنتها، البالغة من العمر 13 عاماً، عبر هذا التطبيق، وقالت إن مضمونها حمل دعوة إلى قتل نفسها، ولغة وصفتها "بالكريهة والمسيئة"، فدعت إلى حذف "صراحة".
كذلك أوضح حساب تطبيق "صراحة" أن النظم المتقدمة التي يستخدمها في تحري الكلمات المسيئة وإلغائها فاعلة للغاية وقادرة على منع مثل هذه الرسائل، مؤكداً استمراره في تتبع أفضل ما يصدر في العالم من هذه النظم لتفعيلها في المنصة.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-