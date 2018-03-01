الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة الأخيرة

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تستأنف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم غدا الجمعة 2 مارس 2018 نشاطها بإجراء الجولة التاسعة إياب والأخيرة، والتي تعرف عديد المواجهات الحاسمة على مستوى فرق الصدارة أو التي تلعب من أجل تفادي النزول.
وفي ما يلي تعيينات حكام الجولة:
المجموعة الأولى:
14.30 دون حضور الجمهور: ستير جرزونة/ اتحاد تطاوين(بلال الرزقي)
14.30:النادي القربي / مستقبل المرسى(وليد البناني)
14.30:أمل حمام سوسة / جمعية أريانة(محمد بلحاج علي)
14.30:الرالوي/ قوافل قفصة(أمير لوصيف)
14.30:مستقبل القصرين / محيط قرقنة(جلال السحباني)
المجموعة الثانية:
14.30:سبورتينغ بنعروس / مستقبل سليمان (نعيم حسني)
14.30:الأولمبي الباجي / منزل بورقيبة(وليد الجريدي)
14.30:جندوبة الرياضية / نادي حمام الأنف(يسري بوعلي)
14.30هلال الشابة / اولمبيك سيدي بوزيد(وليد البدري)
14.30:جمعية جربة / الملعب الصفاقسي(أسامة بن إسحاق)
تستأنف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم غدا الجمعة 2 مارس 2018 نشاطها بإجراء الجولة التاسعة إياب والأخيرة، والتي تعرف عديد المواجهات الحاسمة على مستوى فرق الصدارة أو التي تلعب من أجل تفادي النزول.
وفي ما يلي تعيينات حكام الجولة:
المجموعة الأولى:
14.30 دون حضور الجمهور: ستير جرزونة/ اتحاد تطاوين(بلال الرزقي)
14.30:النادي القربي / مستقبل المرسى(وليد البناني)
14.30:أمل حمام سوسة / جمعية أريانة(محمد بلحاج علي)
14.30:الرالوي/ قوافل قفصة(أمير لوصيف)
14.30:مستقبل القصرين / محيط قرقنة(جلال السحباني)
المجموعة الثانية:
14.30:سبورتينغ بنعروس / مستقبل سليمان (نعيم حسني)
14.30:الأولمبي الباجي / منزل بورقيبة(وليد الجريدي)
14.30:جندوبة الرياضية / نادي حمام الأنف(يسري بوعلي)
14.30هلال الشابة / اولمبيك سيدي بوزيد(وليد البدري)
14.30:جمعية جربة / الملعب الصفاقسي(أسامة بن إسحاق)
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-