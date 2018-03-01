فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي

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تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة: علمت " الشروق " من مصدر مطلع ان احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استنطق أمس الإعلامي سمير الوافي (كمتهم) و قرر الإبقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس و ذلك في قضية فساد مالي جديدة نشرت ضده.
كما علمت " الشروق " ان القضية التحقيقية تمت اثارتها من قبل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي من أجل جرائم غسل وتبييض الأموال ضد كل من سمير الوافي و رجل الأعمال حكيم هميلة.
و يذكر ان " لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي كانت قد أثارت في وقت سابق تتبعا ضد الوافي من أجل جرائم غسل الأموال و قد اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد كل من الوافي ومدير إدارة بشركة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وقد اذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف بتجميد حسابين بنكيين لسمير الوافي الأول باسم شركة "بريستيج " والثاني حساب بنكي مفتوح بالبنك الدولي العربي لتونس.
ويذكر أيضا ان سمير الوافي مازال رهن الايقاف من أجل جرائم تبييض الاموال والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية اووهمية لدى موظف عمومي ويقبل لنفسه او أوبواسطة غيره عطايا كيف ما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولوكانت حقا، والتحيل" رغم تسوية الأمر مع الشاكين.
كما قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لمواصلة الابحاث.
وجدير بالتذكير ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية سبق وان جَنَّح َ التهم الموجهة للوافي وحفظ تهمة غسل الاموال الا ان النيابة العمومية استانفت قرار قاضي التحقيق وتمسكت بالصبغة الجنائية للقضية.
تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة: علمت " الشروق " من مصدر مطلع ان احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استنطق أمس الإعلامي سمير الوافي (كمتهم) و قرر الإبقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس و ذلك في قضية فساد مالي جديدة نشرت ضده.
كما علمت " الشروق " ان القضية التحقيقية تمت اثارتها من قبل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي من أجل جرائم غسل وتبييض الأموال ضد كل من سمير الوافي و رجل الأعمال حكيم هميلة.
و يذكر ان " لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي كانت قد أثارت في وقت سابق تتبعا ضد الوافي من أجل جرائم غسل الأموال و قد اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد كل من الوافي ومدير إدارة بشركة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وقد اذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف بتجميد حسابين بنكيين لسمير الوافي الأول باسم شركة "بريستيج " والثاني حساب بنكي مفتوح بالبنك الدولي العربي لتونس.
ويذكر أيضا ان سمير الوافي مازال رهن الايقاف من أجل جرائم تبييض الاموال والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية اووهمية لدى موظف عمومي ويقبل لنفسه او أوبواسطة غيره عطايا كيف ما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولوكانت حقا، والتحيل" رغم تسوية الأمر مع الشاكين.
كما قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لمواصلة الابحاث.
وجدير بالتذكير ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية سبق وان جَنَّح َ التهم الموجهة للوافي وحفظ تهمة غسل الاموال الا ان النيابة العمومية استانفت قرار قاضي التحقيق وتمسكت بالصبغة الجنائية للقضية.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-