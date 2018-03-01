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يوم الخميس 01 مارس 2018
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فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي
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الأولى
فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 01 مارس 2018

تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة: علمت " الشروق " من مصدر مطلع ان احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استنطق أمس الإعلامي سمير الوافي (كمتهم) و قرر الإبقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس و ذلك في قضية فساد مالي جديدة نشرت ضده.
كما علمت " الشروق " ان القضية التحقيقية تمت اثارتها من قبل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي من أجل جرائم غسل وتبييض الأموال ضد كل من سمير الوافي و رجل الأعمال حكيم هميلة.
و يذكر ان " لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي كانت قد أثارت في وقت سابق تتبعا ضد الوافي من أجل جرائم غسل الأموال و قد اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد كل من الوافي ومدير إدارة بشركة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وقد اذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف بتجميد حسابين بنكيين لسمير الوافي الأول باسم شركة "بريستيج " والثاني حساب بنكي مفتوح بالبنك الدولي العربي لتونس.
ويذكر أيضا ان سمير الوافي مازال رهن الايقاف من أجل جرائم تبييض الاموال والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية اووهمية لدى موظف عمومي ويقبل لنفسه او أوبواسطة غيره عطايا كيف ما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولوكانت حقا، والتحيل" رغم تسوية الأمر مع الشاكين.
كما قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لمواصلة الابحاث.
وجدير بالتذكير ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية سبق وان جَنَّح َ التهم الموجهة للوافي وحفظ تهمة غسل الاموال الا ان النيابة العمومية استانفت قرار قاضي التحقيق وتمسكت بالصبغة الجنائية للقضية.

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الأولى
فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 01 مارس 2018

تونس ـ الشروق : ايمان بن عزيزة: علمت " الشروق " من مصدر مطلع ان احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استنطق أمس الإعلامي سمير الوافي (كمتهم) و قرر الإبقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس و ذلك في قضية فساد مالي جديدة نشرت ضده.
كما علمت " الشروق " ان القضية التحقيقية تمت اثارتها من قبل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي من أجل جرائم غسل وتبييض الأموال ضد كل من سمير الوافي و رجل الأعمال حكيم هميلة.
و يذكر ان " لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي كانت قد أثارت في وقت سابق تتبعا ضد الوافي من أجل جرائم غسل الأموال و قد اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد كل من الوافي ومدير إدارة بشركة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وقد اذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف بتجميد حسابين بنكيين لسمير الوافي الأول باسم شركة "بريستيج " والثاني حساب بنكي مفتوح بالبنك الدولي العربي لتونس.
ويذكر أيضا ان سمير الوافي مازال رهن الايقاف من أجل جرائم تبييض الاموال والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية اووهمية لدى موظف عمومي ويقبل لنفسه او أوبواسطة غيره عطايا كيف ما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولوكانت حقا، والتحيل" رغم تسوية الأمر مع الشاكين.
كما قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لمواصلة الابحاث.
وجدير بالتذكير ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية سبق وان جَنَّح َ التهم الموجهة للوافي وحفظ تهمة غسل الاموال الا ان النيابة العمومية استانفت قرار قاضي التحقيق وتمسكت بالصبغة الجنائية للقضية.

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