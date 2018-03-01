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يوم الخميس 01 مارس 2018
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استقالة مفاجئة لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض وإحدى أقرب مستشاري ترامب
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الأولى
استقالة مفاجئة لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض وإحدى أقرب مستشاري ترامب
01 مارس 2018 | 08:38

أعلنت الرئاسة الأمريكية أن مديرة الاتصالات في البيت الأبيض وإحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب، استقالت من منصبها، في خطوة تأتي غداة مثولها أمام الكونغرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن "هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز"، بينما قالت المديرة إنها لا تجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتنانها للرئيس ترامب، من دون أن توضح أسباب استقالتها المفاجئة.

من جهتها نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن تكون الاستقالة مرتبطة بأي شكل من الأشكال بجلسة الاستماع المغلقة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الثلاثاء.

وقد تم استجواب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهي جلسة رفضت خلالها المستشارة الشابة الرد على العديد من الأسئلة التي وجهت إليها.

وهيكس البالغة من العمر 29 عاما المعروف عنها تكتمها عموما، اكتفت خلال جلسة استجوابها بالرد على الأسئلة التي سبق وأن تمت الموافقة عليها، وهو تصرف سبقها إليه أفراد آخرون في الدائرة اللصيقة بترامب لدى مثولهم أمام الكونغرس ومن أبرزهم كبير الاستراتيجيين السابق ستيف بانون.

وتهربت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض خصوصا من الأسئلة المتعلقة بعملها وتلك المتعلقة بالاتصالات بين فريق ترامب وروسيا بعد فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016 وبين البيت الأبيض وموسكو بعد تولي الملياردير السلطة في جانفي2017

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الأولى
استقالة مفاجئة لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض وإحدى أقرب مستشاري ترامب
01 مارس 2018 | 08:38

أعلنت الرئاسة الأمريكية أن مديرة الاتصالات في البيت الأبيض وإحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب، استقالت من منصبها، في خطوة تأتي غداة مثولها أمام الكونغرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن "هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز"، بينما قالت المديرة إنها لا تجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتنانها للرئيس ترامب، من دون أن توضح أسباب استقالتها المفاجئة.

من جهتها نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن تكون الاستقالة مرتبطة بأي شكل من الأشكال بجلسة الاستماع المغلقة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الثلاثاء.

وقد تم استجواب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهي جلسة رفضت خلالها المستشارة الشابة الرد على العديد من الأسئلة التي وجهت إليها.

وهيكس البالغة من العمر 29 عاما المعروف عنها تكتمها عموما، اكتفت خلال جلسة استجوابها بالرد على الأسئلة التي سبق وأن تمت الموافقة عليها، وهو تصرف سبقها إليه أفراد آخرون في الدائرة اللصيقة بترامب لدى مثولهم أمام الكونغرس ومن أبرزهم كبير الاستراتيجيين السابق ستيف بانون.

وتهربت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض خصوصا من الأسئلة المتعلقة بعملها وتلك المتعلقة بالاتصالات بين فريق ترامب وروسيا بعد فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016 وبين البيت الأبيض وموسكو بعد تولي الملياردير السلطة في جانفي2017

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