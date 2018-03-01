براد بيت ودي كابريو يلتقيان لأول مرة في فيلم

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يشترك نجما هوليوود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في بطولة الفيلم القادم للمخرج كوينتن تارانتينو، الذي تدور أحداثه في عام 1969 حول جرائم السفاح الأميركي تشارلز مانسون.
وقالت شركة (سوني بيكتشرز) منتجة الفيلم يوم الأربعاء إنه سيحمل اسم (حدث ذات مرة في هوليوود) وإن دي كابريو سيجسد دور نجم سابق لمسلسل تلفزيوني، بينما سيؤدي بيت دور الممثل البديل لهذا النجم.
وهذا أول فيلم يجمع دي كابريو وبيت معا في بطولته.
وقالت (سوني بيكتشرز) في بيان "يكافح الاثنان في هوليوود لم يعدا يعترفان بها. لكن ريك (دي كابريو) لديه جارة مشهورة جدا بالمنزل الملاصق ... شارون تيت".
وقتلت الممثلة تيت زوجة المخرج رومان بولانسكي في عام 1969 على يد أتباع مانسون أحد أخطر المجرمين في الولايات المتحدة. وتوفي مانسون في نوفمبر 2017 عن عمر 83 عاما بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.
وسيعرض الفيلم الجديد في التاسع من أوت 2019، أي بعد 50 عاما بالضبط على مقتل تيت وأربعة من أصدقائها طعنا أو بالرصاص.
يشترك نجما هوليوود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في بطولة الفيلم القادم للمخرج كوينتن تارانتينو، الذي تدور أحداثه في عام 1969 حول جرائم السفاح الأميركي تشارلز مانسون.
وقالت شركة (سوني بيكتشرز) منتجة الفيلم يوم الأربعاء إنه سيحمل اسم (حدث ذات مرة في هوليوود) وإن دي كابريو سيجسد دور نجم سابق لمسلسل تلفزيوني، بينما سيؤدي بيت دور الممثل البديل لهذا النجم.
وهذا أول فيلم يجمع دي كابريو وبيت معا في بطولته.
وقالت (سوني بيكتشرز) في بيان "يكافح الاثنان في هوليوود لم يعدا يعترفان بها. لكن ريك (دي كابريو) لديه جارة مشهورة جدا بالمنزل الملاصق ... شارون تيت".
وقتلت الممثلة تيت زوجة المخرج رومان بولانسكي في عام 1969 على يد أتباع مانسون أحد أخطر المجرمين في الولايات المتحدة. وتوفي مانسون في نوفمبر 2017 عن عمر 83 عاما بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.
وسيعرض الفيلم الجديد في التاسع من أوت 2019، أي بعد 50 عاما بالضبط على مقتل تيت وأربعة من أصدقائها طعنا أو بالرصاص.
-
07:53براد بيت ودي كابريو يلتقيان لأول مرة في فيلم
01 مارس 2018
-
07:26حرق جزء من إدارة معهد ثانوي بسيدي بوزيد
01 مارس 2018
-
07:23الإعلان عن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة
01 مارس 2018
-
07:20نيمار: علينا أن نتسلق الجدران
01 مارس 2018
-
07:15عشرات الضحايا في أوروبا بسبب الصقيع
01 مارس 2018
-
00:33فيسبوك تنفي تدخّل روسيا في البريكست
01 مارس 2018
-
00:16سرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية
01 مارس 2018
-
23:51ذهيبة: ترشح رئيس بلدية معزول على رأس قائمة حزب مشروع تونس
28 فيفري 2018
-
23:36استقالة "مفاجئة" لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض
28 فيفري 2018
-
23:26بطولة مصر: الأهلي يواصل مشواره نحو اللقب
28 فيفري 2018
-
-
23:01زغوان: حجز مبالغ مالية من العملة المزيفة وإيقاف مروّجيها
28 فيفري 2018
-
22:33نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل
28 فيفري 2018
-
22:12معلم يطلق الرصاص في مدرسة بولاية جورجيا الأمريكية
28 فيفري 2018
-
22:01الى الجمعيات والتونسيين الميسورين: انقذوا حياة الطفل اياد؟
28 فيفري 2018
-
21:54جريمة بشعة في ليبيا.. ذبح طليقته وقطعها ثم رماها للكلاب
28 فيفري 2018
-
21:38غدا.. يوم غضب بكافّة المحاكم
28 فيفري 2018
-
21:31فرنسا ترفض تسليم منصف الماطري لتونس
28 فيفري 2018
-
21:21الشاهد يستقبل المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي
28 فيفري 2018
-
21:00جماهير تالة الرياضية تحتج
28 فيفري 2018