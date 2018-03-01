حرق جزء من إدارة معهد ثانوي بسيدي بوزيد

تونس- الشروق أون لاين -نورالدين بالطيب: نشب حريق ليلة البارحة في جزء من إدارة المعهد الثانوي 9 أفريل بمدينة سيدي بوزيد وواضح أن هذا الحريق هو حلقة من سلسلة الحرائق الإجرامية التي استهدفت منذ أيٌام المبيتات المدرسية.