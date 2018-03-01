الإعلان عن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة

-
07:53براد بيت ودي كابريو يلتقيان لأول مرة في فيلم
01 مارس 2018
-
07:26حرق جزء من إدارة معهد ثانوي بسيدي بوزيد
01 مارس 2018
-
07:23الإعلان عن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة
01 مارس 2018
-
07:20نيمار: علينا أن نتسلق الجدران
01 مارس 2018
-
07:15عشرات الضحايا في أوروبا بسبب الصقيع
01 مارس 2018
-
00:33فيسبوك تنفي تدخّل روسيا في البريكست
01 مارس 2018
-
00:16سرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية
01 مارس 2018
-
23:51ذهيبة: ترشح رئيس بلدية معزول على رأس قائمة حزب مشروع تونس
28 فيفري 2018
-
23:36استقالة "مفاجئة" لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض
28 فيفري 2018
-
23:26بطولة مصر: الأهلي يواصل مشواره نحو اللقب
28 فيفري 2018
-
-
23:01زغوان: حجز مبالغ مالية من العملة المزيفة وإيقاف مروّجيها
28 فيفري 2018
-
22:33نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل
28 فيفري 2018
-
22:12معلم يطلق الرصاص في مدرسة بولاية جورجيا الأمريكية
28 فيفري 2018
-
22:01الى الجمعيات والتونسيين الميسورين: انقذوا حياة الطفل اياد؟
28 فيفري 2018
-
21:54جريمة بشعة في ليبيا.. ذبح طليقته وقطعها ثم رماها للكلاب
28 فيفري 2018
-
21:38غدا.. يوم غضب بكافّة المحاكم
28 فيفري 2018
-
21:31فرنسا ترفض تسليم منصف الماطري لتونس
28 فيفري 2018
-
21:21الشاهد يستقبل المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي
28 فيفري 2018
-
21:00جماهير تالة الرياضية تحتج
28 فيفري 2018
ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية سورية أن مجموعة مسلحة في الرقة أعلنت تشكيل ما سمّته بـ"المقاومة الشعبية في الرقة" لمقاومة الاحتلال الأمريكي للمدينة.
ونشرت المجموعة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا تتعهد فيه بالدفاع عن المدينة ضد القوات الأمريكية والتصدي لها وكل المتحالفين معها.
وتضم المجموعة منتمين من أبناء الرقة، ودعت أهالي المدينة للانضمام إلى صفوفها ومقاومة المحتل الأمريكي بكل الوسائل، والوقوف في وجه كل أشكال التقسيم، وأهابت بأهالي المدينة الإضراب والتظاهر وعدم التعاون مع القوات المتحالفة مع الأمريكان.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، قد استعادت الرقة في أكتوبر الماضي من مسلحي داعش الذين سبق لهم وأعلنوها "العاصمة السورية" لتنظيمهم.
ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية سورية أن مجموعة مسلحة في الرقة أعلنت تشكيل ما سمّته بـ"المقاومة الشعبية في الرقة" لمقاومة الاحتلال الأمريكي للمدينة.
ونشرت المجموعة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا تتعهد فيه بالدفاع عن المدينة ضد القوات الأمريكية والتصدي لها وكل المتحالفين معها.
وتضم المجموعة منتمين من أبناء الرقة، ودعت أهالي المدينة للانضمام إلى صفوفها ومقاومة المحتل الأمريكي بكل الوسائل، والوقوف في وجه كل أشكال التقسيم، وأهابت بأهالي المدينة الإضراب والتظاهر وعدم التعاون مع القوات المتحالفة مع الأمريكان.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، قد استعادت الرقة في أكتوبر الماضي من مسلحي داعش الذين سبق لهم وأعلنوها "العاصمة السورية" لتنظيمهم.
-
07:53براد بيت ودي كابريو يلتقيان لأول مرة في فيلم
01 مارس 2018
-
07:26حرق جزء من إدارة معهد ثانوي بسيدي بوزيد
01 مارس 2018
-
07:23الإعلان عن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة
01 مارس 2018
-
07:20نيمار: علينا أن نتسلق الجدران
01 مارس 2018
-
07:15عشرات الضحايا في أوروبا بسبب الصقيع
01 مارس 2018
-
00:33فيسبوك تنفي تدخّل روسيا في البريكست
01 مارس 2018
-
00:16سرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية
01 مارس 2018
-
23:51ذهيبة: ترشح رئيس بلدية معزول على رأس قائمة حزب مشروع تونس
28 فيفري 2018
-
23:36استقالة "مفاجئة" لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض
28 فيفري 2018
-
23:26بطولة مصر: الأهلي يواصل مشواره نحو اللقب
28 فيفري 2018
-
-
23:01زغوان: حجز مبالغ مالية من العملة المزيفة وإيقاف مروّجيها
28 فيفري 2018
-
22:33نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل
28 فيفري 2018
-
22:12معلم يطلق الرصاص في مدرسة بولاية جورجيا الأمريكية
28 فيفري 2018
-
22:01الى الجمعيات والتونسيين الميسورين: انقذوا حياة الطفل اياد؟
28 فيفري 2018
-
21:54جريمة بشعة في ليبيا.. ذبح طليقته وقطعها ثم رماها للكلاب
28 فيفري 2018
-
21:38غدا.. يوم غضب بكافّة المحاكم
28 فيفري 2018
-
21:31فرنسا ترفض تسليم منصف الماطري لتونس
28 فيفري 2018
-
21:21الشاهد يستقبل المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي
28 فيفري 2018
-
21:00جماهير تالة الرياضية تحتج
28 فيفري 2018