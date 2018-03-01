نيمار: علينا أن نتسلق الجدران

علق النجم البرازيلي نيمار على حسابه في إنستغرام، على تأكيد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة الإصابة في كاحله، التي تعرض لها في مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي.

ونشر نيمار صورة إصابته وعلق قائلا: "يجب ألا تقف العقبات أمامك، إذا وجدت جدارا، لا تستسلم، تعلم كيف تتسلقه".

وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي عبر موقعه الرسمي الأربعاء، أن نجمه البرازيلي نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل في نهاية هذا الأسبوع.

وكان النجم البرازيلي قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان 3-0 على مرسيليا في الدوري الفرنسي، واضطر لمغادرة الملعب على ناقلة.

وقال سان جرمان في بيان: "بالاتفاق بين الطاقم الطبي ونيمار، تقرر أن الخيار الجراحي هو الحل الأفضل".

وأضاف: "سيخضع نيمار إلى العملية الجراحية في نهاية الأسبوع في البرازيل من قبل الدكتور رودريغو لسمار، رئيس الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي"، وفق ما ذكر موقع "سبورت 360" الرياضي.