نيمار: علينا أن نتسلق الجدران

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علق النجم البرازيلي نيمار على حسابه في إنستغرام، على تأكيد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة الإصابة في كاحله، التي تعرض لها في مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي.
ونشر نيمار صورة إصابته وعلق قائلا: "يجب ألا تقف العقبات أمامك، إذا وجدت جدارا، لا تستسلم، تعلم كيف تتسلقه".
وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي عبر موقعه الرسمي الأربعاء، أن نجمه البرازيلي نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل في نهاية هذا الأسبوع.
وكان النجم البرازيلي قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان 3-0 على مرسيليا في الدوري الفرنسي، واضطر لمغادرة الملعب على ناقلة.
وقال سان جرمان في بيان: "بالاتفاق بين الطاقم الطبي ونيمار، تقرر أن الخيار الجراحي هو الحل الأفضل".
وأضاف: "سيخضع نيمار إلى العملية الجراحية في نهاية الأسبوع في البرازيل من قبل الدكتور رودريغو لسمار، رئيس الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي"، وفق ما ذكر موقع "سبورت 360" الرياضي.
علق النجم البرازيلي نيمار على حسابه في إنستغرام، على تأكيد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة الإصابة في كاحله، التي تعرض لها في مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي.
ونشر نيمار صورة إصابته وعلق قائلا: "يجب ألا تقف العقبات أمامك، إذا وجدت جدارا، لا تستسلم، تعلم كيف تتسلقه".
وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي عبر موقعه الرسمي الأربعاء، أن نجمه البرازيلي نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل في نهاية هذا الأسبوع.
وكان النجم البرازيلي قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان 3-0 على مرسيليا في الدوري الفرنسي، واضطر لمغادرة الملعب على ناقلة.
وقال سان جرمان في بيان: "بالاتفاق بين الطاقم الطبي ونيمار، تقرر أن الخيار الجراحي هو الحل الأفضل".
وأضاف: "سيخضع نيمار إلى العملية الجراحية في نهاية الأسبوع في البرازيل من قبل الدكتور رودريغو لسمار، رئيس الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي"، وفق ما ذكر موقع "سبورت 360" الرياضي.
-
07:53براد بيت ودي كابريو يلتقيان لأول مرة في فيلم
01 مارس 2018
-
07:26حرق جزء من إدارة معهد ثانوي بسيدي بوزيد
01 مارس 2018
-
07:23الإعلان عن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة
01 مارس 2018
-
07:20نيمار: علينا أن نتسلق الجدران
01 مارس 2018
-
07:15عشرات الضحايا في أوروبا بسبب الصقيع
01 مارس 2018
-
00:33فيسبوك تنفي تدخّل روسيا في البريكست
01 مارس 2018
-
00:16سرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية
01 مارس 2018
-
23:51ذهيبة: ترشح رئيس بلدية معزول على رأس قائمة حزب مشروع تونس
28 فيفري 2018
-
23:36استقالة "مفاجئة" لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض
28 فيفري 2018
-
23:26بطولة مصر: الأهلي يواصل مشواره نحو اللقب
28 فيفري 2018
-
-
23:01زغوان: حجز مبالغ مالية من العملة المزيفة وإيقاف مروّجيها
28 فيفري 2018
-
22:33نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل
28 فيفري 2018
-
22:12معلم يطلق الرصاص في مدرسة بولاية جورجيا الأمريكية
28 فيفري 2018
-
22:01الى الجمعيات والتونسيين الميسورين: انقذوا حياة الطفل اياد؟
28 فيفري 2018
-
21:54جريمة بشعة في ليبيا.. ذبح طليقته وقطعها ثم رماها للكلاب
28 فيفري 2018
-
21:38غدا.. يوم غضب بكافّة المحاكم
28 فيفري 2018
-
21:31فرنسا ترفض تسليم منصف الماطري لتونس
28 فيفري 2018
-
21:21الشاهد يستقبل المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي
28 فيفري 2018
-
21:00جماهير تالة الرياضية تحتج
28 فيفري 2018