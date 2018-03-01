الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 01 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
عشرات الضحايا في أوروبا بسبب الصقيع
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
تونس الضّباب... والضبابية لمصحلة مَن ؟
على وقع المتغيرات غير المحسوبة تعيش تونس اليوم وبكثير من الضبابية في المواقف وعبر التصريحات السياسية يؤثث الإعلام واقع التجاذبات ومشهد غياب القانون...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو..فتاة تهاجم شابا وتلكمه في مطعم بجدة جريدة الشروق ليوم الإربعاء 28 فيفري 2018 فتاة تونسية تكسر عزوبية كاظم الساهر شوقي الطبيب: يجب تفكيك منظومة الفساد، سواء كان الفساد... وزارة الرياضة: التباحث بخصوص مشروع قانون مكافحة اعمال... بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح سيدي بوزيد: العثور على جثة كهل بمنزل عشيقته قبول مطالب المغادرة الاِختيارية للأعوان العموميين...
الأولى
عشرات الضحايا في أوروبا بسبب الصقيع
01 مارس 2018 | 07:15

أدت موجة الصقيع القادمة من سيبيريا، "الوحش القادم من الشرق"، والتي تجتاح أوروبا منذ أيام، إلى موت العشرات، من بينهم كثير من المشردين، فيما تستمر الاضطرابات في حركة النقل برا وجوا.

وسببت موجة الصقيع  وفاة 47 شخصا على الأقل منذ الجمعة، بحسب وكالة فرانس برس، من بينهم 18 شخصا في بولندا و6 في تشيكيا و5 في ليتوانيا و4 في فرنسا وكذلك في سلوفاكيا، واثنان في كل من إيطاليا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا، وشخص واحد في هولندا وآخر على الأقل في منطقة الباسك بإسبانيا.

وكانت درجات الحراة هبطت إلى 21 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الجبلية في كرواتيا والبوسنة، و20 درجة تحت الصفر شمالي ألمانيا، و19 درجة تحت الصفر جنوبي بولندا، و18 درجة تحت الصفر في لياج ببلجيكا، و10 درجات تحت الصفر في نواحي لندن.

وفي سويسرا، انخفضت درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية تحت الصفر في غلاتالب غير المأهولة والمعتادة على هذا النوع من الصقيع والواقعة على ارتفاع 1850 مترا، بحسب ما ذكر "موقع إنفوسويس".

وفي فرنسا، كانت ليلة الأربعاء الأشد برودة هذا الشتاء، حيث بلغت الحرارة 12 درجة تحت الصفر في ميتز الواقعة شمال شرقي البلاد.

وكان المشردون الأكثر تأثرا بهذه الأحوال الجوية، حيث توفي 3 منهم في فرنسا وتشيكيا منذ الجمعة، واثنان في إيطاليا، بعدما رفض أحدهما ترك الموقع الذي كان ينام فيه بالهواء الطلق في ميلانو.

وترجع موجة البرد إلى ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة فوق القطب الشمالي، مما أضعف التيار الذي يأتي بالهواء الدافئ من المحيط الأطلسي إلى أيرلندا وبريطانيا.

وقد يستمر الطقس غير المعتاد مع قدوم العاصفة "إيما" محملة بالمزيد من الثلوج والجليد واقترابها من غرب إنجلترا في طريقها من البرتغال وفرنسا.

تقرؤون أيضا
براد بيت ودي كابريو يلتقيان لأول مرة في فيلم
01 مارس 2018 السّاعة 07:53
يشترك نجما هوليوود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في بطولة الفيلم القادم للمخرج كوينتن تارانتينو، الذي تدور...
المزيد >>
حرق جزء من إدارة معهد ثانوي بسيدي بوزيد
01 مارس 2018 السّاعة 07:26
تونس- الشروق أون لاين -نورالدين بالطيب: نشب حريق ليلة البارحة في جزء من إدارة المعهد الثانوي 9 أفريل بمدينة...
المزيد >>
الإعلان عن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة
01 مارس 2018 السّاعة 07:23
ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية سورية أن مجموعة مسلحة في الرقة أعلنت تشكيل ما سمّته...
المزيد >>
نيمار: علينا أن نتسلق الجدران
01 مارس 2018 السّاعة 07:20
علق النجم البرازيلي نيمار على حسابه في إنستغرام، على تأكيد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة الإصابة في كاحله،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
عشرات الضحايا في أوروبا بسبب الصقيع
01 مارس 2018 | 07:15

أدت موجة الصقيع القادمة من سيبيريا، "الوحش القادم من الشرق"، والتي تجتاح أوروبا منذ أيام، إلى موت العشرات، من بينهم كثير من المشردين، فيما تستمر الاضطرابات في حركة النقل برا وجوا.

وسببت موجة الصقيع  وفاة 47 شخصا على الأقل منذ الجمعة، بحسب وكالة فرانس برس، من بينهم 18 شخصا في بولندا و6 في تشيكيا و5 في ليتوانيا و4 في فرنسا وكذلك في سلوفاكيا، واثنان في كل من إيطاليا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا، وشخص واحد في هولندا وآخر على الأقل في منطقة الباسك بإسبانيا.

وكانت درجات الحراة هبطت إلى 21 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الجبلية في كرواتيا والبوسنة، و20 درجة تحت الصفر شمالي ألمانيا، و19 درجة تحت الصفر جنوبي بولندا، و18 درجة تحت الصفر في لياج ببلجيكا، و10 درجات تحت الصفر في نواحي لندن.

وفي سويسرا، انخفضت درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية تحت الصفر في غلاتالب غير المأهولة والمعتادة على هذا النوع من الصقيع والواقعة على ارتفاع 1850 مترا، بحسب ما ذكر "موقع إنفوسويس".

وفي فرنسا، كانت ليلة الأربعاء الأشد برودة هذا الشتاء، حيث بلغت الحرارة 12 درجة تحت الصفر في ميتز الواقعة شمال شرقي البلاد.

وكان المشردون الأكثر تأثرا بهذه الأحوال الجوية، حيث توفي 3 منهم في فرنسا وتشيكيا منذ الجمعة، واثنان في إيطاليا، بعدما رفض أحدهما ترك الموقع الذي كان ينام فيه بالهواء الطلق في ميلانو.

وترجع موجة البرد إلى ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة فوق القطب الشمالي، مما أضعف التيار الذي يأتي بالهواء الدافئ من المحيط الأطلسي إلى أيرلندا وبريطانيا.

وقد يستمر الطقس غير المعتاد مع قدوم العاصفة "إيما" محملة بالمزيد من الثلوج والجليد واقترابها من غرب إنجلترا في طريقها من البرتغال وفرنسا.

تقرؤون أيضا
براد بيت ودي كابريو يلتقيان لأول مرة في فيلم
01 مارس 2018 السّاعة 07:53
يشترك نجما هوليوود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في بطولة الفيلم القادم للمخرج كوينتن تارانتينو، الذي تدور...
المزيد >>
حرق جزء من إدارة معهد ثانوي بسيدي بوزيد
01 مارس 2018 السّاعة 07:26
تونس- الشروق أون لاين -نورالدين بالطيب: نشب حريق ليلة البارحة في جزء من إدارة المعهد الثانوي 9 أفريل بمدينة...
المزيد >>
الإعلان عن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة
01 مارس 2018 السّاعة 07:23
ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية سورية أن مجموعة مسلحة في الرقة أعلنت تشكيل ما سمّته...
المزيد >>
نيمار: علينا أن نتسلق الجدران
01 مارس 2018 السّاعة 07:20
علق النجم البرازيلي نيمار على حسابه في إنستغرام، على تأكيد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة الإصابة في كاحله،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
تونس الضّباب... والضبابية لمصحلة مَن ؟
على وقع المتغيرات غير المحسوبة تعيش تونس اليوم وبكثير من الضبابية في المواقف وعبر التصريحات السياسية يؤثث الإعلام واقع التجاذبات ومشهد غياب القانون...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو..فتاة تهاجم شابا وتلكمه في مطعم بجدة جريدة الشروق ليوم الإربعاء 28 فيفري 2018 فتاة تونسية تكسر عزوبية كاظم الساهر شوقي الطبيب: يجب تفكيك منظومة الفساد، سواء كان الفساد... وزارة الرياضة: التباحث بخصوص مشروع قانون مكافحة اعمال... بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح سيدي بوزيد: العثور على جثة كهل بمنزل عشيقته قبول مطالب المغادرة الاِختيارية للأعوان العموميين...
﻿