فيسبوك تنفي تدخّل روسيا في البريكست

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أبلغت شركة فيسبوك لجنة برلمانية بريطانية أن تحقيقات إضافية لم تجد دليلا جديدا على أن روسيا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل في استفتاء جوان 2016 الذي صوتت بريطانيا فيه على مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقال سايمون ميلنر مدير ملف السياسة البريطانية في فيسبوك في رسالة وجهها الأربعاء إلى لجنة مجلس العموم حول الإعلام الرقمي والثقافي إن التحقيق الأخير الذي أجرته الشركة في منتصف يناير كانون الثاني "لتحديد أي أنشطة روسية منسقة حول استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تكن معروفة من قبل" لم يفض إلى شيء.
وباستخدام نفس المنهج الذي استخدمته فيسبوك لتحديد الأنشطة التي قام بها فريق دعاية من روسيا يسمى وكالة أبحاث الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتصل بالانتخابات الأميركية، قال ميلنر إن الشبكة الاجتماعية استعرضت حسابات فيسبوك "ونشاط الآلاف من المعلنين في فترة الحملة الانتخابية" المؤدية إلى استفتاء 23 جوان 2016.
وأضاف أنهم "لم يعثروا على أي حسابات منسقة إضافية مرتبطة بالروس أو صفحات تقدم إعلانات إلى المملكة المتحدة بشأن استفتاء الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المعنية، بعيدا عن النشاط المحدود الذي سبق الكشف عنه".
أبلغت شركة فيسبوك لجنة برلمانية بريطانية أن تحقيقات إضافية لم تجد دليلا جديدا على أن روسيا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل في استفتاء جوان 2016 الذي صوتت بريطانيا فيه على مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقال سايمون ميلنر مدير ملف السياسة البريطانية في فيسبوك في رسالة وجهها الأربعاء إلى لجنة مجلس العموم حول الإعلام الرقمي والثقافي إن التحقيق الأخير الذي أجرته الشركة في منتصف يناير كانون الثاني "لتحديد أي أنشطة روسية منسقة حول استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تكن معروفة من قبل" لم يفض إلى شيء.
وباستخدام نفس المنهج الذي استخدمته فيسبوك لتحديد الأنشطة التي قام بها فريق دعاية من روسيا يسمى وكالة أبحاث الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتصل بالانتخابات الأميركية، قال ميلنر إن الشبكة الاجتماعية استعرضت حسابات فيسبوك "ونشاط الآلاف من المعلنين في فترة الحملة الانتخابية" المؤدية إلى استفتاء 23 جوان 2016.
وأضاف أنهم "لم يعثروا على أي حسابات منسقة إضافية مرتبطة بالروس أو صفحات تقدم إعلانات إلى المملكة المتحدة بشأن استفتاء الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المعنية، بعيدا عن النشاط المحدود الذي سبق الكشف عنه".
-
07:53براد بيت ودي كابريو يلتقيان لأول مرة في فيلم
01 مارس 2018
-
07:26حرق جزء من إدارة معهد ثانوي بسيدي بوزيد
01 مارس 2018
-
07:23الإعلان عن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة
01 مارس 2018
-
07:20نيمار: علينا أن نتسلق الجدران
01 مارس 2018
-
07:15عشرات الضحايا في أوروبا بسبب الصقيع
01 مارس 2018
-
00:33فيسبوك تنفي تدخّل روسيا في البريكست
01 مارس 2018
-
00:16سرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية
01 مارس 2018
-
23:51ذهيبة: ترشح رئيس بلدية معزول على رأس قائمة حزب مشروع تونس
28 فيفري 2018
-
23:36استقالة "مفاجئة" لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض
28 فيفري 2018
-
23:26بطولة مصر: الأهلي يواصل مشواره نحو اللقب
28 فيفري 2018
-
-
23:01زغوان: حجز مبالغ مالية من العملة المزيفة وإيقاف مروّجيها
28 فيفري 2018
-
22:33نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل
28 فيفري 2018
-
22:12معلم يطلق الرصاص في مدرسة بولاية جورجيا الأمريكية
28 فيفري 2018
-
22:01الى الجمعيات والتونسيين الميسورين: انقذوا حياة الطفل اياد؟
28 فيفري 2018
-
21:54جريمة بشعة في ليبيا.. ذبح طليقته وقطعها ثم رماها للكلاب
28 فيفري 2018
-
21:38غدا.. يوم غضب بكافّة المحاكم
28 فيفري 2018
-
21:31فرنسا ترفض تسليم منصف الماطري لتونس
28 فيفري 2018
-
21:21الشاهد يستقبل المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي
28 فيفري 2018
-
21:00جماهير تالة الرياضية تحتج
28 فيفري 2018