سرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية

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تمكنت الشرطة المصرية، الاثنين، من القبض على 3 متهمين بسرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في محافظة الدقهلية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أمن محافظة الدقهلية تلقى إخطارا أمنيا، بورود بلاغ من حسام الدين راضي، شقيق بسام راضي متحدث الرئاسة، يفيد بسرقة الفيلا التي يمتلكها بالمحافظة.
وأفاد شقيق متحدث الرئاسة بأن الفيلا التي تعرّضت للسرقة هي فيلا العائلة، حيث كان يمتلكها والده عصام الدين راضي، وزير الري الأسبق.
وتوصلت التحريات الأمنية إلى قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي قاموا بارتكاب الواقعة، وتم ضبطهم بعد الواقعة ساعات قليلة.
تمكنت الشرطة المصرية، الاثنين، من القبض على 3 متهمين بسرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في محافظة الدقهلية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أمن محافظة الدقهلية تلقى إخطارا أمنيا، بورود بلاغ من حسام الدين راضي، شقيق بسام راضي متحدث الرئاسة، يفيد بسرقة الفيلا التي يمتلكها بالمحافظة.
وأفاد شقيق متحدث الرئاسة بأن الفيلا التي تعرّضت للسرقة هي فيلا العائلة، حيث كان يمتلكها والده عصام الدين راضي، وزير الري الأسبق.
وتوصلت التحريات الأمنية إلى قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي قاموا بارتكاب الواقعة، وتم ضبطهم بعد الواقعة ساعات قليلة.
-
07:53براد بيت ودي كابريو يلتقيان لأول مرة في فيلم
01 مارس 2018
-
07:26حرق جزء من إدارة معهد ثانوي بسيدي بوزيد
01 مارس 2018
-
07:23الإعلان عن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة لمقاومة الأمريكان في الرقة
01 مارس 2018
-
07:20نيمار: علينا أن نتسلق الجدران
01 مارس 2018
-
07:15عشرات الضحايا في أوروبا بسبب الصقيع
01 مارس 2018
-
00:33فيسبوك تنفي تدخّل روسيا في البريكست
01 مارس 2018
-
00:16سرقة منزل عائلة المتحدث باسم الرئاسة المصرية
01 مارس 2018
-
23:51ذهيبة: ترشح رئيس بلدية معزول على رأس قائمة حزب مشروع تونس
28 فيفري 2018
-
23:36استقالة "مفاجئة" لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض
28 فيفري 2018
-
23:26بطولة مصر: الأهلي يواصل مشواره نحو اللقب
28 فيفري 2018
-
-
23:01زغوان: حجز مبالغ مالية من العملة المزيفة وإيقاف مروّجيها
28 فيفري 2018
-
22:33نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل
28 فيفري 2018
-
22:12معلم يطلق الرصاص في مدرسة بولاية جورجيا الأمريكية
28 فيفري 2018
-
22:01الى الجمعيات والتونسيين الميسورين: انقذوا حياة الطفل اياد؟
28 فيفري 2018
-
21:54جريمة بشعة في ليبيا.. ذبح طليقته وقطعها ثم رماها للكلاب
28 فيفري 2018
-
21:38غدا.. يوم غضب بكافّة المحاكم
28 فيفري 2018
-
21:31فرنسا ترفض تسليم منصف الماطري لتونس
28 فيفري 2018
-
21:21الشاهد يستقبل المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي
28 فيفري 2018
-
21:00جماهير تالة الرياضية تحتج
28 فيفري 2018