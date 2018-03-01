كاريكاتير اليوم

فاطمة بن عبد الله الكرّاي

على وقع المتغيرات غير المحسوبة تعيش تونس اليوم وبكثير من الضبابية في المواقف وعبر التصريحات السياسية يؤثث الإعلام واقع التجاذبات ومشهد غياب القانون...