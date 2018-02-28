عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد

قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم الاربعاء تسليط عقوبة بمباراتين مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار ضد لاعب النادي الافريقي التيجاني بلعيد بسبب قيامه بحركة غير اخلاقية تجاه الجمهور.

واشار المصدر ذاته الى ان هذه العقوبة جاءت بعد معاينة اللقطة التي وردت بتقرير منسق مباراة مستقبل السبيخة والنادي الافريقي يوم السبت الماضي لحساب الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم.

وكان النادي الافريقي حامل اللقب ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي بفضل ثلاثية تناوب على تسجيلها التيجاني بلعيد (99 من ركلة جزاء) وحمزة العقربي (107) وياسين الشماخي (120 زائد 1 من ركلة جزاء) مقابل هدف لعبد الكريم التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 110.

وات