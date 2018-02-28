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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
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الأولى
عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018 | 19:38

قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم الاربعاء تسليط عقوبة بمباراتين مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار ضد لاعب النادي الافريقي التيجاني بلعيد بسبب قيامه بحركة غير اخلاقية تجاه الجمهور.

واشار المصدر ذاته الى ان هذه العقوبة جاءت بعد معاينة اللقطة التي وردت بتقرير منسق مباراة مستقبل السبيخة والنادي الافريقي يوم السبت الماضي لحساب الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم.

وكان النادي الافريقي حامل اللقب ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي بفضل ثلاثية تناوب على تسجيلها التيجاني بلعيد (99 من ركلة جزاء) وحمزة العقربي (107) وياسين الشماخي (120 زائد 1 من ركلة جزاء) مقابل هدف لعبد الكريم التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 110.

  

 

وات
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عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018 السّاعة 19:38
قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018 | 19:38

قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم الاربعاء تسليط عقوبة بمباراتين مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار ضد لاعب النادي الافريقي التيجاني بلعيد بسبب قيامه بحركة غير اخلاقية تجاه الجمهور.

واشار المصدر ذاته الى ان هذه العقوبة جاءت بعد معاينة اللقطة التي وردت بتقرير منسق مباراة مستقبل السبيخة والنادي الافريقي يوم السبت الماضي لحساب الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم.

وكان النادي الافريقي حامل اللقب ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي بفضل ثلاثية تناوب على تسجيلها التيجاني بلعيد (99 من ركلة جزاء) وحمزة العقربي (107) وياسين الشماخي (120 زائد 1 من ركلة جزاء) مقابل هدف لعبد الكريم التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 110.

  

 

وات
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امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
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كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018 السّاعة 20:06
دارت عشية اليوم مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن النتائج التالية : ...
المزيد >>
الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018 السّاعة 19:48
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الحرس البحري بالقنطاوي في إنقاذ 3 اشخاص انقلبت بهم...
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عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018 السّاعة 19:38
قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
الكفّ عن الجدل... والعودة الى العمل
العودة الى العمل فورا ودون إبطاء.. هذا ما يحتاجه التونسيون أولا وقبل كل شيء.. كانت هذه احدى أهم الرسائل التي اختتم بها رئيس الحكومة حديثه الأخير للتلفزة الوطنية.
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