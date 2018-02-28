عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد

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قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم الاربعاء تسليط عقوبة بمباراتين مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار ضد لاعب النادي الافريقي التيجاني بلعيد بسبب قيامه بحركة غير اخلاقية تجاه الجمهور.
واشار المصدر ذاته الى ان هذه العقوبة جاءت بعد معاينة اللقطة التي وردت بتقرير منسق مباراة مستقبل السبيخة والنادي الافريقي يوم السبت الماضي لحساب الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم.
وكان النادي الافريقي حامل اللقب ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي بفضل ثلاثية تناوب على تسجيلها التيجاني بلعيد (99 من ركلة جزاء) وحمزة العقربي (107) وياسين الشماخي (120 زائد 1 من ركلة جزاء) مقابل هدف لعبد الكريم التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 110.
قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم الاربعاء تسليط عقوبة بمباراتين مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار ضد لاعب النادي الافريقي التيجاني بلعيد بسبب قيامه بحركة غير اخلاقية تجاه الجمهور.
واشار المصدر ذاته الى ان هذه العقوبة جاءت بعد معاينة اللقطة التي وردت بتقرير منسق مباراة مستقبل السبيخة والنادي الافريقي يوم السبت الماضي لحساب الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم.
وكان النادي الافريقي حامل اللقب ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي بفضل ثلاثية تناوب على تسجيلها التيجاني بلعيد (99 من ركلة جزاء) وحمزة العقربي (107) وياسين الشماخي (120 زائد 1 من ركلة جزاء) مقابل هدف لعبد الكريم التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 110.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018