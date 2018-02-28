بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني

بنزرت – الشروق اون لاين – البشير:

علمت الشروق اون لاين ان الفرقة التجارية الديوانية ببنزرت تمكنت مؤخرا من احباط عملية تصدير لمادة صناعية تعرف باسم الرزين عادة ما تكون مخصصة لصنع اليخوت وقدرت قيمة المحجوز ب 50 الف دينار حيث افادت معطياتنا الاولية ان المادة المذكورة كانت موجهة نحو احد الموانئ الخاضعة لسطات الاحتلال الصهيوني . وتعد هذه العملية ثالث عملية احباط ناجحة لاعوان الديوانة ببنزرت.