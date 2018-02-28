إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف

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قرّر البنك المركزي التونسي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، خلال اجتماع عقد، أمس الثلاثاء، تفعيل اللجنة المشتركة بين الطرفين. ويرجى من وراء تفعيل هذه اللجنة، أيضا، العمل معا "وبطريقة مهيكلة" على محاور مشتركة أو على عدد من الملفّات، التّي يمكن للبنك المركزي التونسي التدخّل فيها.
وقد تناول اللقاء، الذّي خصّص لمناقشة تطوّر الظّرف الإقتصادي والمالي الوطني، خاصّة، تمويل الإقتصاد الوطني وقانون الصرف وتدويل المؤسّسات التونسيّة والإقتصاد غير المنظّم، وفق بلاغ أصدره البنك.
وأبرز محافظ البنك المركزي، في هذا الإطار، "أهميّة دور القطاع الخاصّ"، خاصّة، في هذا الظرف الصعب موضّحا أنّ البنك المركزي التونسي سيعتمد "المبدأ التفاعلي" في علاقته مع مركزيّة الأعراف.
قرّر البنك المركزي التونسي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، خلال اجتماع عقد، أمس الثلاثاء، تفعيل اللجنة المشتركة بين الطرفين. ويرجى من وراء تفعيل هذه اللجنة، أيضا، العمل معا "وبطريقة مهيكلة" على محاور مشتركة أو على عدد من الملفّات، التّي يمكن للبنك المركزي التونسي التدخّل فيها.
وقد تناول اللقاء، الذّي خصّص لمناقشة تطوّر الظّرف الإقتصادي والمالي الوطني، خاصّة، تمويل الإقتصاد الوطني وقانون الصرف وتدويل المؤسّسات التونسيّة والإقتصاد غير المنظّم، وفق بلاغ أصدره البنك.
وأبرز محافظ البنك المركزي، في هذا الإطار، "أهميّة دور القطاع الخاصّ"، خاصّة، في هذا الظرف الصعب موضّحا أنّ البنك المركزي التونسي سيعتمد "المبدأ التفاعلي" في علاقته مع مركزيّة الأعراف.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018