إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف

قرّر البنك المركزي التونسي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، خلال اجتماع عقد، أمس الثلاثاء، تفعيل اللجنة المشتركة بين الطرفين. ويرجى من وراء تفعيل هذه اللجنة، أيضا، العمل معا "وبطريقة مهيكلة" على محاور مشتركة أو على عدد من الملفّات، التّي يمكن للبنك المركزي التونسي التدخّل فيها.

وقد تناول اللقاء، الذّي خصّص لمناقشة تطوّر الظّرف الإقتصادي والمالي الوطني، خاصّة، تمويل الإقتصاد الوطني وقانون الصرف وتدويل المؤسّسات التونسيّة والإقتصاد غير المنظّم، وفق بلاغ أصدره البنك.

وأبرز محافظ البنك المركزي، في هذا الإطار، "أهميّة دور القطاع الخاصّ"، خاصّة، في هذا الظرف الصعب موضّحا أنّ البنك المركزي التونسي سيعتمد "المبدأ التفاعلي" في علاقته مع مركزيّة الأعراف.